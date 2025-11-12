Принц Вільям заборонив дітям смартфони

Принц Вільям розповів, що його діти не мають права користуватися смартфонами. Разом із дружиною Кейт Міддлтон пара запровадила суворе правило, щоб уберегти спадкоємців від шкідливого впливу Інтернету.

У родині Вільяма і Кейт не дають дітям телефонів

Про це він сказав у розмові з бразильським телеведучим Лучано Гуком, повідомляє Page Six. За словами Вільяма, 12-річний принц Джордж уже переживає перший підлітковий бунт через цю заборону. Принц пояснив, що головна проблема не в телефонах, а в тому, що діти мають надто вільний доступ до небажаного контенту. Він вважає, що старі моделі телефонів без Інтернету можуть бути прийнятною альтернативою.

Хоча обмеження діють і зараз, Вільям визнає, що з часом діти все ж отримають смартфони. Принц натякнув, що Джордж може мати власний телефон після переходу до середньої школи, але без доступу до мережі.

У подружжя троє дітей – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Вільям і Кейт неодноразово говорили, що намагаються виховувати спадкоємців у звичайній атмосфері, попри їхній королівський статус.

