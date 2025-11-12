logo_ukra

Принц Вільям заборонив дітям смартфони

Британський принц пояснив, чому не дозволяє дітям користуватися гаджетами, і коли вони зможуть отримати свої перші телефони.

12 листопада 2025, 13:15
Принц Вільям розповів, що його діти не мають права користуватися смартфонами. Разом із дружиною Кейт Міддлтон пара запровадила суворе правило, щоб уберегти спадкоємців від шкідливого впливу Інтернету.

Принц Вільям заборонив дітям смартфони

У родині Вільяма і Кейт не дають дітям телефонів

Про це він сказав у розмові з бразильським телеведучим Лучано Гуком, повідомляє Page Six. За словами Вільяма, 12-річний принц Джордж уже переживає перший підлітковий бунт через цю заборону. Принц пояснив, що головна проблема не в телефонах, а в тому, що діти мають надто вільний доступ до небажаного контенту. Він вважає, що старі моделі телефонів без Інтернету можуть бути прийнятною альтернативою.

Хоча обмеження діють і зараз, Вільям визнає, що з часом діти все ж отримають смартфони. Принц натякнув, що Джордж може мати власний телефон після переходу до середньої школи, але без доступу до мережі.

У подружжя троє дітей – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Вільям і Кейт неодноразово говорили, що намагаються виховувати спадкоємців у звичайній атмосфері, попри їхній королівський статус.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що британська принцеса Анна зробила несподіваний візит до України, щоб привернути увагу до проблем дітей, які постраждали від російського вторгнення. Як повідомив Букінгемський палац, головною метою поїздки стало підкреслення травматичного досвіду молоді, що живе поруч із фронтом. А також принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни проти Росії.



