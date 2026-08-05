Принцесса Евгения родила третьего ребенка, который сразу встал в очередь на престол

В британской королевской семье настоящий праздник и невероятная радость: принцесса Евгения родила третьего ребенка! Она и ее муж Джек Бруксбэнк снова стали родителями, и на этот раз у них появилась долгожданная дочь. Об этом с упоением сообщают издания BBC и представители Букингемского дворца.

Дочь принцессы Евгении. Фото: Instagram принцессы Евгении

Роды прошли в Португалии, где семья сейчас живет из-за работы Джека. К счастью, и мамочка, и новорожденная кроха чувствуют себя прекрасно! Во дворце говорят, что вся монаршая семья буквально на седьмом небе от счастья из-за этого пополнения.

Для 36-летней внучки покойной королевы Елизаветы II и ее мужа это уже третий малыш. Супруги уже воспитывают двух озорных сыновей — пятилетнего Августа и двухлетнего Эрнеста. Теперь у мальчиков появилась младшая сестричка, так что в доме будет еще больше детского смеха и приятных хлопот! Рождение девочки даже немного сдвинуло очередь на британский престол, где она сразу заняла свое место за братиками.

В последнее время принцесса Евгения и её муж фактически разрываются на две страны. Они постоянно летают между Великобританией и Португалией, где Джек строит успешную карьеру в элитной недвижимости. Однако, несмотря на расстояние, Евгения всегда прилетает домой на важные семейные праздники и остается очень близкой со своими двоюродными братьями — принцами Уильямом и Гарри.

А вот как именно назвали маленькую принцессу, родители пока держат в секрете. По королевской традиции имя крохи объявят чуть позже, так что всем фанатам монаршей семьи остается только затаить дыхание в ожидании!

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл выбрали таинственный остров с темным прошлым.



