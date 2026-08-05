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Принцеса Євгенія народила третю дитину, яка одразу стала в чергу на престол

Онука королеви Єлизавети II та її чоловік Джек Бруксбенк знову стали батьками. У них народилася дівчинка

5 серпня 2026, 12:43
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Сергій Кречмаровський

У британській королівській родині справжнє свято та неймовірна радість: принцеса Євгенія народила третю дитину! Вона та її чоловік Джек Бруксбенк знову стали батьками, і цього разу в них з'явилася довгоочікувана донечка. Про це із захватом повідомляють видання BBC та представники Букінгемського палацу. 

Принцеса Євгенія народила третю дитину, яка одразу стала в чергу на престол

Донька принцеси Євгенії. Фото: Instagram принцеси Євгенії

Пологи пройшли в Португалії, де родина зараз мешкає через роботу Джека. На щастя, і матуся, і новонароджена крихітка почуваються чудово! У палаці кажуть, що вся монарша родина буквально на сьомому небі від щастя через це поповнення.

Для 36-річної онуки покійної королеви Єлизавети II та її чоловіка це вже третє маля. Подружжя вже виховує двох бешкетних синів — п'ятирічного Августа та дворічного Ернеста. Тепер у хлопчиків з'явилася молодша сестричка, тож у домі буде ще більше дитячого сміху та приємного клопоту! Народження дівчинки навіть трохи посунуло чергу на британський престол, де вона одразу посіла своє місце за братиками.

Останнім часом принцеса Євгенія та її чоловік фактично розриваються на дві країни. Вони постійно літають між Британією та Португалією, де Джек будує успішну кар'єру в елітній нерухомості. Проте, незважаючи на відстань, Євгенія завжди прилітає додому на важливі родинні свята та залишається дуже близькою зі своїми двоюрідними братами — принцами Вільямом та Гаррі.

А от як саме назвали маленьку принцесу, батьки поки що тримають у секреті. За королівською традицією, ім'я крихітки оголосять трохи згодом, тож усім фанатам монаршої родини залишається лише затамувати подих в очікуванні!

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав, що принц Гаррі та Меган Маркл обрали таємничий острів із темним минулим.




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Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cpq81pxw5gro
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