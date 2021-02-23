Признал вину: родственника Елизаветы II посадили в тюрьму

34-летнему графу Саймону Боуз-Лайон, который приходится внучатым племянником Ее Величеству Елизавете II, не удалось избежать тюрьмы за попытку изнасилования 26-летней девушки, гостившей у него в замке.

Саймон Боуз-Лайон / фото: The Mirror

О скандале с участием графа Саймона Боуз-Лайона стало известно в январе текущего года. Девушка, которую пытался принудить к сексу родственник королевы Великобритании, подала в суд сразу же после инцидента. 34-летний граф свою вину отрицать не стал, он извинился перед своей гостьей и рассказал в суде, что в тот день был в состоянии алкогольного опьянения, но это никак не оправдывает его действия.

Известно, что подсудимый просил об условном сроке, но суд не пошел ему на встречу и дал реальный — чтобы другим неповадно было. Изначально графа хотели посадить за решетку на 15 месяцев, но в связи с тем, что он признал свою вину и раскаялся, срок был сокращен до 10 месяцев.

Напомним, что инцидент произошел в 2020 году, когда граф Саймон Боуз-Лайон устроил вечеринку в своем родовом поместье. Одна из его гостей ушла к себе в комнату и готовилась ко сну, но граф постучал к ней и сказал что им нужно серьезно поговорить. Девушка открыла дверь, и родственник королевы набросился на нее, начал приставать и склонять ее к сексу. Каким-то образом ей удалось отбиться от него и убежать. На следующий день девушка покинула замок и подала на графа заявление в полицию.

Инсайдер сообщает, что потерпевшая после инцидента обратилась за помощью к психологу, потому что ее беспокоили ночные кошмары.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супруг королевы Великобритании, 99-летний принц Филипп был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия.

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