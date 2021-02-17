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Супруг королевы Елизаветы II госпитализирован: что произошло

Плохое состояние супруга королевы не связано с коронавирусом

сегодня, 20:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Супруг королевы Великобритании, 99-летний принц Филипп был доставлен в одну из лондонских больниц из-за плохого самочувствия. Герцог Эдинбургский будет вынужден остаться там несколько дней для обследования.

Супруг королевы Елизаветы II госпитализирован: что произошло

Принц Филипп / фото: Getty Images

Инсайдер сообщает, что во вторник, 16 февраля, принц Филипп почувствовал недомогание и врач порекомендовал ему отправится в больницу. Это была "мера предосторожности". Сообщается, что плохое самочувствие супруга британской королевы не связано с коронавирусной инфекцией. Он и Ее Величество были вакцинированы от заболевания еще в начале января. Препарат был введен личным доктором королевской семьи. 

Известно, что герцог Эдинбургский останется в частной больница короля Эдуарда VII несколько дней, чтобы пройти обследование и восстановить силы. Ранее он уже наблюдался в этом медицинском учреждении. 

Королева Елизавета II осталась в своей резиденции в Виндзоре, которую практически не покидает еще с начала карантина, вызванного пандемией. В замок допущен лишь ограниченный штат прислуги.

Напомним, в июле текущего года принцу Филиппу исполнится 100 лет. И подготовка к празднованию его дня рождения должна была начаться сразу после Нового года, но источники сообщают, что супруг королевы Великобритании не хочет отмечать это знаменательное событие. Герцог Эдинбургский не хочет лишний раз привлекать внимание к своей персоне, потому что давно отошел от дел.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователь британской культуры Брайан Козловски издал книгу, в которой расписал пять правил долголетия Ее Величества Елизаветы II.


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-56101837
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