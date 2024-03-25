Самая богатая королевская семья мира: каким состоянием она владеет

Саудовской Аравией правит богатейшая королевская семья мира. Ее состояние оценивается более чем в 1,4 млрд долларов. Богатство семьи накапливалось несколько веков и происходит из целого ряда источников, в том числе сегодня основная часть доходов получают от нефти, недвижимости, инвестиций и другого бизнеса.



Наследный принц Мухаммед и король Салман ибн Абдул. Фото из открытых источников

Королевская семья Саудовской Аравии насчитывает несколько тысяч членов, управляющих страной. Состояние династии Саудов в 16 раз больше британской королевской семьи. Кроме того, богатство дома Саудов превышает ВВП таких стран, как Испания или Австралия, а Украина имеет ВВП более чем семь раз ниже. Большая часть этих денег принадлежат двум тысячам членов королевской семьи Саудовской Аравии, начавших править на территории Аравийского полуострова с 1744 года.

В 2024 году главой дома Саудов является 88-летний король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, находящийся у власти с 2015 года после смерти брата Абдулы. Он живет в роскошном дворце в Эр-Рияде. Площадь поместья занимает 92,9 тыс. кв. м, и имеет более тысячи комнат, бассейны, кинозалы и другие удобства.

Наследником престола является принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, славящийся экстравагантными покупками. Он потратил сотни миллионов долларов на роскошные яхты, частные самолеты, французские дворцы и редкие картины.

Например, в 2015 году Мухаммед приобрел яхту Serene у российского олигарха, который сейчас судится с Брэдом Питтом, Юрия Шефлера. За эту яхту он заплатил 500 млн. евро. На яхте есть бассейны, гидромассажные ванны, тренажерный зал, спортивная площадка, кинотеатр и две вертолетные площадки.

В том же году наследный принц Саудовской Аравии приобрел замок во Франции за 300 млн. долларов. Им оказалось имение 17 века, в котором проживал Людовик XIV в Лувесьене недалеко от Парижа. Спустя еще два года Мухаммед ибн Салман через министра культуры Саудовской Аравии приобрел картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" за 450 млн долларов. Таким образом, это стала самая дорогая картина мира. Нынешнее местонахождение работы Леонардо да Винчи неизвестно, поскольку после аукциона ее никто не видел. Некоторые СМИ предполагают, что картина "Спаситель мира" находится на яхте Serene.

Наследный принц Саудовской Аравии не скрывает своего богатства, о чем прямо говорит.

"Я богатый человек, а не бедный. Я не Ганди или Мандела. Я член правящей семьи, которая существовала сотни лет до основания Саудовской Аравии. Если мне что-то нравится, я это покупаю", — рассказал Мухаммед ибн Салман о своих экстравагантных покупках CBS.

Кроме Мухаммеда ибн Салмана, другие члены династии Саудитов также покупают дорогие объекты недвижимости. Например, 69-летний племянник короля Саудовской Аравии принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, считающийся вторым богатейшим членом дома Саудитов, имеет отель Four Seasons Hotel George V в Париже, часть гостиницы Plaza Hotel в Нью-Йорке и три дворца в Эр-Рияде.

Кроме того, Аль-Валид является владельцем яхты Kingdom 5KR, которую он купил в 1991 году у Дональда Трампа. Эта яхта появлялась в фильме о Джеймсе Болне "Никогда не говори никогда". В 2010 году принц Аль-Валид стал владельцем второй яхты под названием New Kingdom 5KR. Это стоило ему более 500 миллионов долларов. В его распоряжении также есть частные самолеты: Boeing 747, Airbus A321 и Hawker Siddeley 125.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самой богатой семье мира по версии Bloomberg.

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