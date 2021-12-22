Самый дорогой развод: шейх Дубая выплатит бывшей жене $730 млн

В Лондоне завершился один из самых дорогих разводов в истории английского правосудия. По приговору Высокого суда шейх города Дубай, миллиардер Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум должен выплатить бывшей супруге принцессе Хайи рекордную сумму в размере около 730 миллионов долларов. Об этом информирует " Forbes".

Это был один из самых дорогих разводов (фото из открытых источников)

Принцесса из Иордании Хайя бинт аль-Хусейн была шестой и самой молодой женой правителя Дубая. Часть средств, которую должен уплатить 72-летний шейх, будут использованы для дальнейших мер безопасности дочери и сына принцессы Хайи и ее экс-супруга. В виду "серьезной угрозы" со стороны мусульманского правителя.

Его младшая жена сбежала в Великобританию два года назад вместе со своими детьми -14-летней дочерью Жалилой и 9-летним сыном Зайедом.

Принцесса постоянно страдала от запугиваний могущественного экс-супруга. К тому же, он организовал похищение двух своих дочерей от другого брака – принцессы Латифы и принцессы Шамсу.

Экс-пленница из Дубая переживает за свою жизнь и хочет вместе с детьми быть свободной. В частности, когда молодая жена убежала от шейха, потому что имела роман с британским военным, он опубликовал стихотворение "Ты жила, ты умерла". Шестая жена мусульманского правителя, комментирует его как скрытую угрозу.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что дубайский правитель, используя шпионскую программу Pegasus, прослушивал телефоны принцессы и пяти ее единомышленников, в том числе двух адвокатов, задействованных в судебном процессе по их разводу.

Лондонский суд принял решение, что правитель Дубая должен уплатить экс-жене более 250 миллионов фунтов стерлингов вперед и оформить гарантию от банка на выплату 290 миллионов фунтов стерлингов для платежей на каждый год.

В судебном решении указано, что это судебное дело – "совершенно уникальное". Ведь главные угрозы, направленные на принцессу и ее детей, исходят от их могущественного отца и экс-супруга.

"Эта угроза усиливается благодаря всему могуществу государственных ресурсов, находящихся в его распоряжении, как уже доказано на примере использования программного обеспечения Pegasus, доступного только правительствам", ㅡ отметил суд.

Правитель Дубая все время отвергает все эти обвинения. После того как судом было принято решение о выплате значительной суммы средств, спикер 72-летнего дубайского миллиардера подчеркнул, что "шейх всегда заботился о том, чтобы его дети были обеспечены".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Анджелина Джоли призналась, что впервые после развода с Питтом, она счастлива.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!