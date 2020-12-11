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Сколько стоят защитные маски членов Королевской семьи

Эксперты раскрыли стоимость, по их мнению, самых стильных масок

сегодня, 15:46
Автор:

Елизавета Черных

Члены Королевской семьи часто появляются на публике в шикарных и стильных образах, которые дополняют роскошные аксессуары. Модные эксперты рассмотрели защитные маски членов Королевской семьи и назвали цены самых ярких и стильных из них. 

Сколько стоят защитные маски членов Королевской семьи

Фото: Reuters

К примеру, герцогиня Кембриджская Кэтрин предпочитает дизайнерские аксессуары, которые гармонируют с ее нарядами. Так 38-летняя Кейт Миддлтон часто появлялась в защитных масках с цветочным принтом, изготовленных из хлопка. По словам экспертов, герцогиня приобретает их там же, где и одежду для своей дочери принцессы Шарлотты, в магазине Amaia Kids. Стоимость такого изделия составляет 15 фунтов стерлингов, что равняется приблизительно 550 гривен. 

В отличии от своей избранницы, принц Уильям отдает предпочтение однотонным защитным маскам, в цвет своих костюмов. Однако, эксперты отметили, что чаще всего он носит недорогие перерабатываемые медицинские маски.

У принца Уэльского Чарльза, по словам модных экспертов, есть несколько масок, в которых он чаще всего появляется на публике. Одна из них — бирюзовая маска его собственной компании Turquoise Mountain Textiles, стоимость которой составляет 6,5 фунта стерлингов — приблизительно 240 гривен. 

Как отмечают гуру моды, его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла любит экспериментировать со своим стилем. Так она часто появлялась в масках с леопардовым, павлиньим или цветочным изображениями. Самая яркая маска. которая была надета на герцогине, была маска с яркими маками, которая обошлась ей в 10 фунтов стерлингов — 367 гривен. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что старшая внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл в следующем году снова станет мамой. 




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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/11/royalcoverings/
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