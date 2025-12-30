logo

Сколько зарабатывает принц Уильям: раскрыт потрясающий доход члена королевской семьи
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько зарабатывает принц Уильям: раскрыт потрясающий доход члена королевской семьи

Королевский отчет раскрыл доход принца Уильяма за 2025 год. Сколько зарабатывает наследник престола и из чего формируется его доход.

30 декабря 2025, 16:30
Королевская семья Великобритании традиционно избегает слова "зарплата", однако финансовая прозрачность вынуждает публиковать подробные отчеты. В ежегодном отчете герцогства Корнуольского подробно раскрыт доход принца Уильяма за 2025 год. Это второй год его пребывания в должности герцога Корнуольского.

Сколько зарабатывает принц Уильям: раскрыт потрясающий доход члена королевской семьи

Принц Уильям. Фото: Крис Джексон/Pool/Reuters

Как наследник британского престола, принц Уильям не получает фиксированную зарплату в привычном для нас понимании. Его основной источник дохода заключается в управлении герцогством Корнуольским – это историческое имение, основанное еще в 1337 году королем Эдуардом III для финансовой поддержки наследника трона. Сегодня стоимость герцогства оценивается примерно в 1,26 млрд фунтов стерлингов, а его земли охватывают около 135 тысяч акров в 23 графствах Англии.

Согласно обнародованным данным, в 2025 году принц Уильям получил "зарплату" в размере 22,9 млн фунтов стерлингов (около 30 млн долларов США). Это несколько меньше, чем в 2024 году, когда доход составил 23,6 млн фунтов.

Полученные средства направляются не только на личные нужды принца Уильяма, но и на финансирование официальной деятельности, благотворительных проектов и содержания семьи, в частности, принцессы Кейт и троих детей супругов.

В отчете также отмечено, что принц Уильям добровольно платит налог на прибыль, хотя точная сумма не разглашается. После схождения короля Чарльза на престол в 2022 году именно Уильям возглавил герцогство, взяв на себя ответственность за управление одним из ключевых финансовых институтов британской монархии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будущий король Великобритании планирует изменить строгие правила празднования Рождества.

Также "Комментарии" писали о том, каким состоянием она владеет самая богатая королевская семья мира.



Источник: https://people.com/prince-william-annual-salary-2025-report-11877022
