Сколько зарабатывает принц Уильям: раскрыт потрясающий доход члена королевской семьи

Королевская семья Великобритании традиционно избегает слова "зарплата", однако финансовая прозрачность вынуждает публиковать подробные отчеты. В ежегодном отчете герцогства Корнуольского подробно раскрыт доход принца Уильяма за 2025 год. Это второй год его пребывания в должности герцога Корнуольского.

Принц Уильям. Фото: Крис Джексон/Pool/Reuters

Как наследник британского престола, принц Уильям не получает фиксированную зарплату в привычном для нас понимании. Его основной источник дохода заключается в управлении герцогством Корнуольским – это историческое имение, основанное еще в 1337 году королем Эдуардом III для финансовой поддержки наследника трона. Сегодня стоимость герцогства оценивается примерно в 1,26 млрд фунтов стерлингов, а его земли охватывают около 135 тысяч акров в 23 графствах Англии.

Согласно обнародованным данным, в 2025 году принц Уильям получил "зарплату" в размере 22,9 млн фунтов стерлингов (около 30 млн долларов США). Это несколько меньше, чем в 2024 году, когда доход составил 23,6 млн фунтов.

Полученные средства направляются не только на личные нужды принца Уильяма, но и на финансирование официальной деятельности, благотворительных проектов и содержания семьи, в частности, принцессы Кейт и троих детей супругов.

В отчете также отмечено, что принц Уильям добровольно платит налог на прибыль, хотя точная сумма не разглашается. После схождения короля Чарльза на престол в 2022 году именно Уильям возглавил герцогство, взяв на себя ответственность за управление одним из ключевых финансовых институтов британской монархии.

