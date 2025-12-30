Скільки заробляє принц Вільям: розкрито приголомшливий дохід члена королівської сім'ї

Королівська родина Великої Британії традиційно уникає слова "зарплата", однак фінансова прозорість змушує публікувати детальні звіти. У щорічному звіті герцогства Корнуольського детально розкрито дохід принца Вільяма за 2025 рік. Це другий рік його перебування на посаді герцога Корнуольського.

Принц Вільям. Фото: Кріс Джексон/Pool/Reuters

Як спадкоємець британського престолу, принц Вільям не отримує фіксованої зарплати у звичному для нас розумінні. Його основне джерело доходу полягає в управлінні герцогством Корнуольським – це історичний маєток, заснований ще у 1337 році королем Едуардом III для фінансової підтримки спадкоємця трону. Сьогодні вартість герцогства оцінюють приблизно у 1,26 млрд фунтів стерлінгів, а його землі охоплюють близько 135 тисяч акрів у 23 графствах Англії.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2025 році принц Вільям отримав "зарплату" у розмірі 22,9 млн фунтів стерлінгів (близько 30 млн доларів США). Це дещо менше, ніж у 2024 році, коли дохід становив 23,6 млн фунтів.

Отримані кошти спрямовуються не лише на особисті потреби принца Вільяма, а й на фінансування офіційної діяльності, благодійних проєктів та утримання сім’ї, зокрема принцеси Кейт та трьох дітей подружжя.

У звіті також зазначено, що принц Вільям добровільно сплачує податок на прибуток, хоча точна сума не розголошується. Після сходження короля Чарльза на престол у 2022 році саме Вільям очолив герцогство, взявши на себе відповідальність за управління одним із ключових фінансових інститутів британської монархії.

