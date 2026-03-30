Тайна смерти принца Филиппа: только через 5 лет стала известна причина

Спустя почти пять лет после смерти мужа королевы Великобритании принца Филиппа стало известно о болезни, которая могла сопровождать его последние годы жизни. В новой книге королевского биографа Гьюго Викерса утверждается, что принц Филипп длительное время боролся с раком поджелудочной железы.

Принц Филипп. Фото: AP

Гьюго Викерс в книге, посвященной жизни королевы Елизаветы II, описывает малоизвестные подробности состояния здоровья принца Филиппа накануне его смерти в апреле 2021 года в Виндзорском замке.

Согласно данным биографа, болезнь могли диагностироваться примерно за восемь лет до смерти герцога. После госпитализации в 2011 году из-за закупорки коронарной артерии врачи во время обследования обнаружили подозрительную "тень" на поджелудочной железе. Последующие исследования показали неоперабельный рак.

Викерс также описывает последние часы жизни герцога Эдинбургского. По его словам, вечером перед смертью принц Филипп провел время в гостиной, где выпил бокал пива.

"На следующее утро он встал, принял ванну, сказал, что чувствует себя плохо, и тихо ушел. На тот момент он прожил с раком поджелудочной железы почти восемь лет, что намного дольше обычного времени выживания с момента постановки диагноза", — отметил биограф.

Автор утверждает, что на момент смерти его супруга, королева Елизавета II, не была рядом со своим мужем, с которым они прожили 73 года.

"Как это часто бывает в жизни, он ушел, не попрощавшись", – пишет Викерс.

Заметим, что в свидетельстве о смерти официальной причиной смерти принца Филиппа был указан "пожилой возраст".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в норвежской монархии. Новые файлы Эпштейна разоблачили ложь кронпринцессы Мэтте-Марит.

Также "Комментарии" писали, что бывший король Испании признался, как застрелил своего брата.