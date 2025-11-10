logo_ukra

Колишній король Іспанії зізнався, як застрелив свого брата
Колишній король Іспанії зізнався, як застрелив свого брата

Колишній король Іспанії Хуан Карлос зізнався у деталях трагедії 1956 року, коли випадково застрелив свого 14-річного брата.

10 листопада 2025, 22:22
Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, який нині живе у вигнанні, вперше детально зізнався у трагічних обставинах смерті свого молодшого брата Інфанте Альфонсо. Інцидент трапився майже 70 років тому, але, як визнає 87-річний монарх, його тягар переслідує його все життя.

Колишній король Іспанії зізнався, як застрелив свого брата

Колишній король Іспанії Хуан Карлос. Фото: OSCAR DEL POZO/AFP/East News

У своїх нових мемуарах Хуан Карлос описує події 1956 року, коли він і 14-річний Альфонсо перебували у родинному будинку в Португалії. Брати "гралися з пістолетом", який, за словами колишнього короля, здавався не зарядженим.

"Ми вийняли магазин. Ми й гадки не мали, що в патроннику залишилася куля. Я хотів зобразити постріл у повітря, і пістолет несподівано вистрілив. Куля потрапила в стелю, зрикошетила і влучила Альфонсо в голову. Він помер на руках у нашого батька", — пише Хуан Карлос.

На той момент майбутньому королю було 18 років. Розслідування трагедії не проводили, його батько кинув пістолет у море, а тіло сина накрив іспанським прапором. Колишній монарх визнає, що смерть брата назавжди залишила на ньому свій слід.

"Я не оговтаюся від цієї трагедії. Її тяжкість супроводжуватиме мене вічно. Є до і є після. Мені досі важко про це говорити, і я думаю про це щодня", — зізнається Хуан Карлос.

Він називає Альфонсо "другом і довіреною особою", додаючи, що без цієї втрати його життя було б "менш похмурим і менш нещасним".

Хуан Карлос I зійшов на престол Іспанії у 1975 році після смерті диктатора Франсіско Франко. Його правління тривало 39 років до 2014-го, коли він зрікся престолу на користь свого сина Феліпе VI. Його зречення стало наслідком серії скандалів, зокрема щодо розкішного полювання в Африці під час економічної кризи та чуток про понад дві тисячі романів із жінками, попри шлюб із королевою Софією. З 2020 року колишній монарх живе в Дубаї, у фактичному вигнанні. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що майбутня королева Іспанії вступила до військової академії.

Також "Коментарі" писали, що іспанські монархи випустили власну різдвяну листівку.



