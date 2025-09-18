Дональд Трамп и Мелания Трамп отличились в Великобритании во время визита к королю Чарльзу и королеве Камилле. Кто-то говорил о большой шляпе Мелании Трамп, кто-то – о наряде первой леди в цветах сине-желтого флага Украины. Также были разговоры о том, как президент США вел себя рядом с монархом.

Тонкое и молчаливое «унижение» королей: как стилист трактовала наряды Трампов

Однако стилист Yliko заметила, как тонко цвет, объединивший образ Мелании и Дональда, "унизил" королевскую чету.

"Вот это подтекст!!! Потому что они выбрали цвет Tyrian purple, тогда когда Чарльз с Камилой выбрали Royal blue.

Если сравнивать Туrian purple (тиранический пурпур) и Royal blue (королевский синий) с точки зрения статусности, то Tyrian purple считается более статусным и исторически "царским" цветом.

Вот почему:

- Tyrian purple – очень редкий и дорогой краситель в древнем мире, его могли позволить себе только императоры и аристократия. Он символизирует роскошь, власть и эксклюзивность.

– Royal blue тоже ассоциируется с королевским статусом, но исторически это уже более популярный синий цвет, менее дорогой и более доступный.

Вывод: Tyrian purple – более высокая статусность, Royal blue – королевская, но менее эксклюзивная.

Ну что тонко? Как по мне тончайше..", – отмечает стилист.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время визита в Великобританию супруга президента США Мелания Трамп выбрала желтое платье, в то время как королева Камилла надела синее платье во время государственного банкета в Виндзорском замке. Это сочетание цветов вызвало бурные обсуждения: действительно ли такие символические цвета были в поддержку Украины.

Как пишет издание House Beautiful, флаг королевского стандарта включает красный, синий и желтый цвета, широко используемые в аббатстве. Кроме того, королева Елизавета в 1960 году приняла личный флаг, состоящий исключительно из желтого (или золотого) и синего цветов.