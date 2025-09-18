Дональд Трамп та Меланія Трамп відзначилися у Великобританії під час візиту до короля Чарльза та королеви Камілли. Хтось говорив про завеликий капелюх Меланії Трамп, хтось – про вбрання перших леді у кольорах синьо-жовтого прапору України. Також були розмови про те, як президент США себе поводив поряд із монархом.

Тонке та мовчазне «приниження» королів: як стиліст трактувала вбрання Трампів

Проте стиліст Yliko помітила, як тонко колір, який об’єднав образ Меланії та Дональда, "принизив" королівську пару.

"Ото підтекст!!! Бо вони обрали колір Туrian purple, тоді коли Чарльз з Камілою обрали Royal blue.

Якщо порівнювати Туrian purple (тиранічний пурпур) i Royal blue (королівський синій) з точки зору статусності, то Tyrian purple вважається більш статусним і історично "царським" кольором.

Ось чому:

- Tyrian purple — дуже рідкий і дорогий барвник у стародавньому світі його могли дозволити собі лише імператори та аристократія. Він символізує розкіш, владу і ексклюзивність.

- Royal blue теж асоціюється з королівським статусом, але історично це вже більш популярний синій колір, менш дорогий і більш доступний.

Висновок: Тугіan purple – вища статусність, Royal blue – королівська, але менш ексклюзивна.

Ну що тонко? Як на мене тонесенько..", – наголошує стиліст.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час візиту до Великобританії дружина президента США Меланія Трамп обрала жовту сукню, у той час як королева Камілла вдягнула синю сукню під час державного банкету у Віндзорському замку. Це поєднання кольорів викликало бурхливі обговорення: чи насправді такі символічні кольори були на підтримку України.

Як пише видання House Beautiful, прапор королівського стандарту включає червоний, синій і жовтий кольори, які широко використовуються в абатстві. Крім того, королева Єлизавета в 1960 році прийняла особистий прапор, який складається виключно з жовтого (або золотого) і синього кольорів.