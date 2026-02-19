Скандального брата короля Великобритании арестовали в день его рождения: какая причина

В Великобритании 19 февраля арестовали брата короля Чарльза III, бывшего принца Эндрю, ранее лишенного королевских титулов из-за скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В Британии арестовали экс-принца Эндрю

Британская полиция сообщила о задержании мужчины старше 60 лет в Норфолке по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением. Правоохранители отметили, что речь идет о возможной передаче конфиденциальных материалов Эпштейну. Имя задержанного официально не называют, однако британские медиа, в частности BBC, утверждают, что речь идет именно об экс-принце Эндрю.

По данным журналистов, утром у дома в Норфолке, где проживает Эндрю после выдворения из королевской резиденции, были замечены полицейские автомобили. Также сообщается об обысках в Беркшире и Норфолке.

Как пишет BBC, история связей герцога Йоркского с Эпштейном длится более двух десятилетий. Они познакомились в 1999 году через Гислен Максвелл, впоследствии осужденную за торговлю несовершеннолетними. Несмотря на публичные заявления Эндрю о разрыве контактов, общие фото и электронная переписка свидетельствовали о дальнейших связях.

После ареста Эпштейна в 2019 году и его смерти в тюрьме дело получило международный резонанс. В 2019 году принц Эндрю дал интервью BBC Newsnight по поводу его связей с Эпштейном, что усугубило скандал. После этого он отказался от королевских обязанностей. Впоследствии Чарльз III лишил брата титулов и исключил его из активного состава королевской семьи.

Сам Эндрю отрицает какие-либо правонарушения.

