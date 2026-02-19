Скандального брата короля Великої Британії заарештували у день його народження: яка причина

У Великій Британії 19 лютого заарештували брата короля Чарльза III, колишнього принца Ендрю, якого раніше позбавили королівських титулів через скандал довкола його зв’язків з американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

У Британії заарештували експринца Ендрю

Британська поліція повідомила про затримання чоловіка віком понад 60 років у Норфолку за підозрою у зловживанні державним службовим становищем. Правоохоронці зазначили, що йдеться про можливу передачу конфіденційних матеріалів Епштейну. Ім’я затриманого офіційно не називають, однак британські медіа, зокрема BBC, стверджують, що мова саме про експринца Ендрю.

За даними журналістів, вранці біля будинку в Норфолку, де мешкає Ендрю після виселення з королівської резиденції, були помічені поліцейські автомобілі. Також повідомляється про обшуки в Беркширі та Норфолку.

Як пише BBC, історія зв’язків герцога Йоркського з Епштейном триває понад два десятиліття. Вони познайомилися у 1999 році через Гіслен Максвелл, яка згодом була засуджена за торгівлю неповнолітніми. Попри публічні заяви Ендрю про розрив контактів, спільні фото та електронне листування свідчили про подальші зв’язки.

Після арешту Епштейна у 2019 році та його смерті у в’язниці справа набула міжнародного резонансу. У 2019 році принц Ендрю дав інтерв’ю BBC Newsnight щодо його зв’язків з Епштейном, що посилило скандал. Після цього він відмовився від королівських обов’язків. Згодом Чарльз III позбавив брата титулів і виключив його з активного складу королівської родини.

Сам Ендрю заперечує будь-які правопорушення.

