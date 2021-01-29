Вынужденные меры: Кейт Миддлтон освоила новую профессию

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на карантине не теряла времени зря и освоила новую профессию. Так, она стала парикмахером для своих детей из-за карантинных мер в стране. Об этом герцогиня заявила на видео-конференции с группой других родителей.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская признается, что данная профессия требует определенных знаний и умений, поэтому ее дети не в восторге от полученного результата.

"У нас есть повседневные родительские обязанности. Но, я думаю, во время изоляции мы должны были взять на себя дополнительные роли, которые помогли бы нам в нашей жизни. Во время локдауна я стала парикмахером, к ужасу моих детей", — сказала Миддлтон.

Как и другим мамам, Кейт Миддлтон пришлось взять на себя роль учителя на период карантина. Она признается, что такое испытание дается ей весьма непросто, ведь свои познания в математике она оценивает на 5 из 10 баллов. Опорой и поддержкой в этой ситуации для герцогини остается супруг принц Уильям.

Как сообщало издание "Комментарии", Кейт и Уильям показали миру свою рождественскую открытку. Герцог и герцогиня Кембриджские показали, как выглядит их открытка на Рождество 2021.

Фотографию, которая была делана фотографом Мэттом Портеусом, они разместили на своей странице в социальных сетях. Так, на праздничном снимке можно увидеть Кейт, Уильяма и трое их детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Все члены королевской семьи для фотосессии выбрали достаточно простую одежду. На них одеты джемперы темных оттенков, к ним в тон подобраны джинсы или брюки, а завершает рождественский образ семьи теплая обувь. Кейт и Уильям держат своих детей на руках, сидя на стоге сена. Все они выглядят очень счастливыми, но самый младший член семейства – принц Луи, не побоялся показывать своих эмоций на камеру. Мальчик искренне смеется.

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