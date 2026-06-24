Девушка из Колумбии стала одной из самых красивых на ЧМ-2026 (ФОТО)

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже подарил соцсетям не только яркие голы и неожиданные результаты, но и новых героев трибун. После стартового матча сборной Колумбии против Узбекистана в Мехико внимание привлекла колумбийская инфлюэнсер Эвели Карденас.

Эвели Карденас на стадионе "Ацтека". Фото: instagram / lyacardenassc

Блоггерша посетила игру на легендарном стадионе "Ацтека", где сборная Колумбии победила Узбекистан со счетом 3:1. После матча Карденас опубликовала в Instagram подборку фотографий и видео со стадиона, быстро начали распространять футбольные ресурсы и пользователи соцсетей.

На кадрах она позирует с флагом Колумбии, поддерживает команду с трибун и фиксирует атмосферу одного из самых ожидаемых матчей группового этапа. Для поездки на игру Эвели выбрала синие джинсы, белый кроп-топ и светло-розовую сумку. В комментариях под ее публикацией пользователи оставляли испанские слова hermosa, что означает "красивая" и diosa, которая переводится как "богиня".

Эвели Карденас. Фото: instagram / lyacardenassc

Эвели Карденас. Фото: instagram / lyacardenassc

Эвели Карденас на стадионе "Ацтека". Фото: instagram / lyacardenassc

Сборная Колумбии порадовала своих болельщиков. Счет открыл Даниэль Муньос, однако Узбекистан сумел отыграться после перерыва. Тем не менее, окончательный результат дали гол Луиса Диаса и мяч Хаминтона Кампаса забит в компенсированное время. Победа позволила Колумбии успешно начать выступление на мундиале и возглавить группу K после первого тура.

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