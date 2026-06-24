Дівчина з Колумбії стала однією з найгарніших на ЧС-2026 (ФОТО)

Чемпіонат світу з футболу 2026 року вже подарував соцмережам не лише яскраві голи та несподівані результати, а й нових героїв трибун. Після стартового матчу збірної Колумбії проти Узбекистану в Мехіко увагу привернула колумбійська інфлюенсерка Евелі Карденас.

Евелі Карденас на стадіоні "Ацтека". Фото: instagram / lyacardenassc

Блогерка відвідала гру на легендарному стадіоні "Ацтека", де збірна Колумбії перемогла Узбекистан з рахунком 3:1. Після матчу Карденас опублікувала в Instagram добірку фотографій і відео зі стадіону, які швидко почали поширювати футбольні ресурси та користувачі соцмереж.

На кадрах вона позує з прапором Колумбії, підтримує команду з трибун і фіксує атмосферу одного з найочікуваніших матчів групового етапу. Для поїздки на гру Евелі обрала сині джинси, білий кроп-топ і світло-рожеву сумку. У коментарях під її публікацією користувачі залишали іспанські слова hermosa, що означає "гарна" та diosa, яке перекладається, як "богиня".

Евелі Карденас. Фото: instagram / lyacardenassc

Евелі Карденас. Фото: instagram / lyacardenassc

Евелі Карденас на стадіоні "Ацтека". Фото: instagram / lyacardenassc

Збірна Колумбії порадувала своїх вболівальників. Рахунок відкрив Даніель Муньйос, однак Узбекистан зумів відігратися після перерви. Попри це, остаточний результат дали гол Луїса Діаса та м’яч Хамінтона Кампаса забитий в компенсований час. Перемога дозволила Колумбії успішно розпочати виступ на мундіалі та очолити групу K після першого туру.

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