"А я дурочка верила": жена известного телеведущего попала в больницу из-за мужа

Жена украинского телеведущего и шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус призналась, что он поднял на нее руку. Из-за инцидента женщина попала в больницу с угрозой преждевременных родов. О случившемся она написала на своей странице в социальных сетях.

Андрей Джеджула с женой. Фото: obozrevatel

Юлия опубликовала в своем Instagram фотографию из больницы, а также поблагодарила всех подписчиков за поддержку. Женщина впервые рассказала об обиде, которая мучала ее долгий период времени. По ее словам, Андрей не переставал мстить ей и обливать грязью.

"А я дурочка тоже сначала верила, мне все равно, пусть поливает и утонет в своей лжи!" – написала женщина.

Юлия заявила, что на данный момент самое важное для нее – это малыш. Она добавила, что сейчас ее анализы не самые лучшие, а боли до сих пор ее беспокоят.

Через некоторое время женщина вышла в прямой эфир, в котором рассказала поклонникам, что Джеджула перестал проявлять заботу о ней. Наоборот, стал вести себя очень грубо и даже поднял руку на нее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, жена известного музыканта впервые призналась, почему она не хочет заводить детей. Гражданская жена лидера группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олега Михайлюты Ольга в своем интервью честно призналась, почему они не спешат заводить детей. Оказалось, все дело в неподходящем возрасте.

Ольга Навроцкая работает дизайнером. В программе "Звездный путь" на канале Украине она рассказала, что ее возраст является не совсем подходящим для того, чтобы заводить детей, ведь ей уже 46. Но Фагот не против того, чтобы у них появились общие дети.

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