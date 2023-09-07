Актер, что покинул Украину, с размахом отметил свой день рождения в США и нарвался на хейт

6 сентября известному в Украине Дмитрию Ступке исполнилось 37 лет. Актер организовал шикарный праздник в Соединенных Штатах, где проживает уже второй год.

Дмитрий Ступка (фото из открытых источников)

Именно день своего рождения Дмитрий отмечал в роскошном ресторане, там баловал своих гостей деликатесами из морепродуктов и не только. В подписях к обнародованным фотографиям Ступка утверждает, что самая желанная его мечта в этот день – чтобы скорее закончилась война.

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"Вошел в новый этап жизни... Привет, 37. Одно могу сказать: я счастлив, любим и люблю! А мечта одна — чтобы как можно скорее закончилась война! Скучаю по вам, мои украинцы", — пишет знаменитость.

При этом Дмитрий Ступка в течение времени, когда продолжается полномасштабная война с РФ, еще не раз не приехал на родину. Он находится в Америке, где устраивает собственную личную жизнь.





Пользователи сети резко негативно отреагировали на его пост. Они написали: "Хорошо желать окончания войны, когда греешь задницу у океана! Желаю поскорее уйти в забвение и в позор, как другие такие "псевдопатриоты", "Да, а чего вы не приезжаете? Гражданство отобрали?"

После такого потока гневных реакций Ступка закрыл возможность комментировать его публикацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что шоумен уехал за границу во время войны. По сообщению блогера и обозревателя отечественного шоу-бизнеса Богдана Беспалова, ведущий Владимир Остапчук сейчас проводит церемонии бракосочетания на территории Хорватии. Он выставил ролик.

Беспалов пишет, что шоумен уехал за границу недавно, объяснив это потребностью благотворительности, а сам в это время уехал, чтобы заработать деньги, проводя торжества по заказу.

