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Актеры из сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри

Главные актеры из сериала "Друзья" почтили память своего коллеги актера Мэттью Перри.

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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В совместном заявлении актеры из сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу почтили память своего коллеги Мэттью Перри, скончавшегося 28 октября в возрасте 54 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание People.

Актеры из сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри

Актеры из сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэтью Перри. Фото из открытых источников

Через два дня после смерти Мэттью Перри главные актеры культового сериала "Друзья" отреагировали на трагическое известие.


"Мы все очень опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто друзьями по актерскому составу. Мы – семья", – сообщили актеры.

Звезды сериала "Друзья" объяснили, что сейчас скучают по другу и все мысли с семьей, друзьями и всеми, кто любил Мэттью Перри, поэтому актеры пока не будут давать комментарии относительно ситуации. Однако впоследствии они сообщат больше информации.

"Есть так много, что можно сказать, но сейчас мы собираемся взять минуту, чтобы поуныть и пережить эту непостижимую потерю. Впоследствии мы скажем больше, когда сможем", — пишут актеры в совместном заявлении.

Мэттью Перри – это американо-канадский актер, известный за свою роль Чендлера Бинга в популярном телесериале "Друзья". Сериал выходил в эфире с 1994 по 2004 год и стал одним из самых успешных и популярных комедийных телесериалов в истории телевидения. Мэттью Перри погиб 28 октября в собственном доме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мэттью Перри провели вскрытие. Что теперь известно о смерти актера из сериала "Друзья".

Также "Комментарии" писали, что Мэттью Перри перед смертью опубликовал свое последнее фото в социальной сети. На нем актер сидит в джакузи на фоне ночного неба.



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Источник: https://people.com/matthew-perry-friends-costars-speak-out-after-his-death-exclusive-8384107
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