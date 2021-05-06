Актеры, которых уволили за то, что они «сболтнули лишнего»

Каких известных актеров уволили из-за одной фразы (фото из открытых источников)

Знаменитостям нужно следить не только за своим внешним видом, но и за тем, что они говорят, ведь иногда одна брошенная или написанная невзначай фраза может стоить карьеры. Об этом не понаслышке знают некоторые голливудские актеры.

Эванджелин Лилли

Звезда культового драматического сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли в разгар пандемии коронавируса решила в социальной сети поделиться своими философскими размышлениями. Актриса написала, что ее семья не соблюдает самоизоляцию, потому что все это — выдумка.

Поклонники Эванджелины пришли в ярость. Актриса поспешила извиниться за свои высказывания, но было поздно. Киностудия Marvel, с которой она сотрудничала, урезала время экранного персонажа актрисы в новом фильме "Человек-Муравей".

Фото:

Legion-Media

Джина Карано

В начале 2021 года звезда "Мандалорца" Джина Карано уничтожила свою репутацию одним постом в соцсети Instagram. Знаменитость сравнила политическую ситуацию в Америке с Холокостом. Когда публика высказала возмущение, актриса поспешила удалить пост, но, как известно, ничто не исчезает из интернета бесследно.

Пользователи начали требовать, чтобы Джину уволили из сериала "Мандалорец". Студия прислушалась к фанатам, и контракт с актрисой был расторгнут.

Фото:

Legion-Media

Том Круз

Красавчик Том Круз также попал в этот список, потому что в одном из интервью ответил актрисе Брук Шилдс, которая рассказала, что после родов принимала антидепрессивные препараты. Звезда получила поддержку от поклонников и других знаменитостей, ведь она действительно пережила трудное время (выкидыш, онкологию, ЭКО). Том дал ей совет бросить пить таблетки и заняться спортом. Но эта рекомендация задела не только актрису, но и ее мужа — одного из руководителей компании Paramount. В итоге компания расторгла контракт с Томом Крузом и он лишился большого количества ролей.

Фото:

Legion-Media

Меган Фокс

Жгучая брюнетка Меган Фокс также была уволена (хотя она этого не признает) из-за того, что некрасиво высказалась в сторону режиссера "Трансформеров". Поэтому ее и не было в третьей части киноленты, а ее место заняла блондинка Роузи Хантингтон-Уайтли. Оказалось, что Меган сравнила режиссера с Наполеоном и Гитлером, отметив, что работать с ним невозможно, потому что на площадке он ведет себя, как тиран.

Фото:

Legion-Media

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких актеров не коснулась "звездная болезнь".

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