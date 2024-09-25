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Активно помогал российским оккупантам: умер звезда сериала "Солдаты"

Роман Мадянов собирался на временно оккупированный Донбасс

25 сентября 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

Российский актер Роман Мадянов, известный своей поддержкой агрессивной войны РФ против Украины, скончался в возрасте 63 лет. По сообщениям российских СМИ, причиной смерти стал рак легких, состояние актера значительно ухудшилось весной.

Активно помогал российским оккупантам: умер звезда сериала "Солдаты"

Роман Мадянов (фото из открытых источников)

Мадянов открыто поддерживал вторжение России в Украину и даже намеревался гастролировать на временно оккупированных территориях Украины. Он также утверждал, что якобы отправлял гуманитарную помощь в Донбасс. За это он был включен в базу сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения украинской границы после посещения оккупированного Крыма.

Кроме того, Мадянов принимал участие в съемках пропагандистских сериалов, которые высмеивали украинцев, еще больше подчеркивая его лояльность режиму Путина и антиукраинским нарративам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сети показали последнее фото умершего от рака комика Маслякова. Александр Масляков, неизменный ведущий российской программы "КВН", о смерти которого стало известно недавно, в последние дни своей жизни выглядел плохо. По информации российских СМИ, он редко выходил на связь даже с близкими друзьями и провел последние дни в центре паллиативной помощи.

Пока родственники Маслякова, известного своей поддержкой путинского режима, не дали никаких комментариев относительно его смерти. Однако некоторые коллеги телеведущего выразили свои соболезнования. Одной из таких является актриса Екатерина Скулкина, которая поделилась последней фотографией с Масляковым и добавила: "Слов пока нет. Любила, люблю и буду любить."

Масляков ушел из жизни в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост только в апреле этого года.



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Источник: https://www.instagram.com/soldaty_official/
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