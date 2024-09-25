Активно помогал российским оккупантам: умер звезда сериала "Солдаты"

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Лиля Воробьева
Российский актер Роман Мадянов, известный своей поддержкой агрессивной войны РФ против Украины, скончался в возрасте 63 лет. По сообщениям российских СМИ, причиной смерти стал рак легких, состояние актера значительно ухудшилось весной.
Роман Мадянов (фото из открытых источников)
Мадянов открыто поддерживал вторжение России в Украину и даже намеревался гастролировать на временно оккупированных территориях Украины. Он также утверждал, что якобы отправлял гуманитарную помощь в Донбасс. За это он был включен в базу сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения украинской границы после посещения оккупированного Крыма.
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