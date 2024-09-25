Кроме того, Мадянов принимал участие в съемках пропагандистских сериалов, которые высмеивали украинцев, еще больше подчеркивая его лояльность режиму Путина и антиукраинским нарративам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сети показали последнее фото умершего от рака комика Маслякова. Александр Масляков, неизменный ведущий российской программы "КВН", о смерти которого стало известно недавно, в последние дни своей жизни выглядел плохо. По информации российских СМИ, он редко выходил на связь даже с близкими друзьями и провел последние дни в центре паллиативной помощи.

Пока родственники Маслякова, известного своей поддержкой путинского режима, не дали никаких комментариев относительно его смерти. Однако некоторые коллеги телеведущего выразили свои соболезнования. Одной из таких является актриса Екатерина Скулкина, которая поделилась последней фотографией с Масляковым и добавила: "Слов пока нет. Любила, люблю и буду любить."

Масляков ушел из жизни в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост только в апреле этого года.

