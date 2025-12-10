logo

Актриса Анна Кошмал сделала откровенное признание: «Я не скрываю мужа»
commentss НОВОСТИ Все новости

Актриса Анна Кошмал сделала откровенное признание: «Я не скрываю мужа»

Звезда украинских сериалов Анна Кошмал побывала с мужем и сыном на открытии "Резиденции Санты"

10 декабря 2025, 20:27
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты", "Село на миллион" и "Успеть до 30" Анна Кошмал появилась на публике вместе с мужем, который не светился перед камерами.



Актриса Анна Кошмал. Фото: из открытых источников

Супруги с семилетним сыном Мишком побывали на открытии "Резиденции Санты" в Киеве на ВДНХ. Восьмимесячную дочь Софийку они оставили дома. По словам Анны Кошмал, девочка еще маленькая для таких мероприятий, поэтому лучше ей побыть в тепле. В комментарии проекту "Наедине с Гламуром" актриса рассказала, что на самом деле не скрывает своего мужа.

"Я не скрываю мужа. Я просто его не публикую в соцсетях. Нет в этом какой-то огромной тайны. У человека просто есть право на какую-то конфиденциальность. Я полностью это уважаю, я его понимаю. Не знаю, что здесь такого необычного. Я очень ценю приватность своей семьи. Каждый в нашей семье — это личность. Если муж не хочет сниматься, значит это его желание", — сказала Кошмал.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал высказалась о своих бывших коллегах, открыто поддерживающих политику Кремля. Речь идет о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, актерах, с которыми Кошмал делила кадр в течение трех сезонов популярной драмы. Кошмал подчеркнула, что с началом военных действий в Украине, она не питала иллюзий относительно политических взглядов своих коллег. Ее не удивило, что они поддерживают кровавую политику Кремля. Актриса говорит, что не ожидала от них другого.

При этом Кошмал также вспомнила Александра Феклистова, другого актера сериала, выехавшего из России, открыто поддерживающего Украину. По словам актрисы, Александр всегда был на стороне Украины.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=be8QxXWpMD0&list=PLDNuzcGDE5n5PLagYzJ-BQLfM-H3bGcHZ
