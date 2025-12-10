logo_ukra

Акторка Анна Кошмал зробила відверте зізнання: «Я не приховую чоловіка»
commentss НОВИНИ Всі новини

Акторка Анна Кошмал зробила відверте зізнання: «Я не приховую чоловіка»

Зірка українських серіалів Анна Кошмал побувала із чоловіком та сином на відкритті "Резиденції Санти"

10 грудня 2025, 20:27
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Відома українська акторка, зірка серіалів "Свати", "Село на мільйон" та "Встигнути до 30" Анна Кошмал з'явилась на публіці разом із чоловіком, який не світився перед камерами.

Акторка Анна Кошмал зробила відверте зізнання: «Я не приховую чоловіка»

Акторка Анна Кошмал. Фото: з відкритих джерел

Подружжя із семирічним сином Мишком побувало на відкритті "Резиденції Санти" у Києві на ВДНГ. Восьмимісячну доньку Софійку вони залишили вдома. За словами Анни Кошмал, дівчинка ще маленька для таких заходів, тому краще їй побути в теплі. У коментарі проекту "Наодинці з Гламуром" акторка розповіла, що насправді не приховує свого чоловіка. 

"Я не приховую чоловіка. Я просто його не публікую в соцмережах. Немає в цьому якоїсь величезної таємниці. У людини просто є право на якусь приватність. Я цілком це поважаю, я його розумію. Не знаю, що тут такого незвичайного. Я дуже ціную приватність своєї родини. Кожен у нашій родині — це особистість. Якщо чоловік не хоче зніматися, значить це його бажання", — сказала Кошмал.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", українська акторка, зірка серіалу "Свати" Ганна Кошмал висловилася про своїх колишніх колег, які відкрито підтримують політику Кремля. Йдеться про Федора Добронравова і Тетяну Кравченко, акторів, з якими Кошмал ділила кадр протягом трьох сезонів популярної драми. Кошмал наголосила, що з початком військових дій в Україні, вона не мала ілюзій щодо політичних поглядів своїх колег. Її не здивувало, що вони підтримують криваву політику Кремля. Акторка каже, що не чекала від них іншого.

При цьому Кошмал також згадала Олександра Феклістова, іншого актора серіалу, який виїхав із Росії та відкрито підтримує Україну. За словами акторки, Олександр завжди був на боці України. 



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=be8QxXWpMD0&list=PLDNuzcGDE5n5PLagYzJ-BQLfM-H3bGcHZ
