Главная Новости Звезды персона Актриса Дебики поразила "голым" платьем с ню-изображением (ФОТО)
Актриса Дебики поразила "голым" платьем с ню-изображением (ФОТО)

Элизабет Дебики появилась на гала-вечере в платье Schiaparelli с иллюзией обнаженного тела.

26 марта 2026, 17:05
Slava Kot

Элизабет Дебики. Фото: instagram/elizabethdebickinators

Австралийская актриса Элизабет Дебики стала одной из самых обсуждаемых гостей в лондонском музее Виктории и Альберта. 35-летняя звезда появилась на события в смелом дизайнерском платье, которое мгновенно привлекло внимание фотографов и гостей мероприятия.

Вечер был посвящен выставке "Schiaparelli: Fashion Becomes Art", а Дебики выбрала для события платье от модного дома Schiaparelli. Главной особенностью наряда стал художественный принт с изображением торса, создававший эффект "иллюзии обнаженности".

Дизайн платья имел высокий воротник, приталенный силуэт и без рукавов. Контрастный принт с детализированным изображением тела сделал образ актрисы одним из самых обсуждаемых на мероприятии. Образ Дебики дополнила большими золотыми серьгами, часами и классическими черными туфлями.

Внимание, платье актрисы выделяется изображением обнаженного тела, в том числе груди.

Элизабет Дебики известна ролями в ряду популярных фильмов, среди которых "Великий Гэтсби", "Тенет", "Стражи галактики 3", "Агенты UNCLE", "Эверест" и другие. В ближайшее время актрису можно будет увидеть и в новом кинопроекте режиссера Дэвида Финчера "Приключения Клиффа Бута", сценарий к которому написал Квентин Тарантино.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 50-летняя Анджелина Джоли показалась в элегантном "голом" платье.

Также "Комментарии" писали, что обнаженная украинская модель появилась на обложке свежего выпуска ELLE. Фотосессия сразу привлекла внимание модной индустрии, ведь модель появилась на обложке в смелом художественном образе в стиле "ню".



Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15676361/Elizabeth-Debicki-nude-illusion-dress-joins-Daisy-Edgar-Jones-Schiaparelli-Exhibition-gala-dinner.html
