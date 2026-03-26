Актриса Дебики поразила "голым" платьем с ню-изображением (ФОТО)

Элизабет Дебики. Фото: instagram/elizabethdebickinators

Австралийская актриса Элизабет Дебики стала одной из самых обсуждаемых гостей в лондонском музее Виктории и Альберта. 35-летняя звезда появилась на события в смелом дизайнерском платье, которое мгновенно привлекло внимание фотографов и гостей мероприятия.

Вечер был посвящен выставке "Schiaparelli: Fashion Becomes Art", а Дебики выбрала для события платье от модного дома Schiaparelli. Главной особенностью наряда стал художественный принт с изображением торса, создававший эффект "иллюзии обнаженности".

Дизайн платья имел высокий воротник, приталенный силуэт и без рукавов. Контрастный принт с детализированным изображением тела сделал образ актрисы одним из самых обсуждаемых на мероприятии. Образ Дебики дополнила большими золотыми серьгами, часами и классическими черными туфлями.

Внимание, платье актрисы выделяется изображением обнаженного тела, в том числе груди.

Элизабет Дебики известна ролями в ряду популярных фильмов, среди которых "Великий Гэтсби", "Тенет", "Стражи галактики 3", "Агенты UNCLE", "Эверест" и другие. В ближайшее время актрису можно будет увидеть и в новом кинопроекте режиссера Дэвида Финчера "Приключения Клиффа Бута", сценарий к которому написал Квентин Тарантино.

