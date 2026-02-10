50-річна Анджеліна Джолі показалася в елегантній "голій" сукні (ФОТО)

50-річна Анджеліна Джолі знову опинилася в центрі уваги світських і кінематографічних хронік. Голлівудська акторка з’явилася на прем’єрі фільму "Кутюр" у Парижі в ефектній напівпрозорій сукні до підлоги, прикрашеній коштовним декором і блискітками. Її вихід на червону доріжку став однією з найбільш обговорюваних подій вечора.

Анджеліна Джолі. Фото: EPA

Анджеліна Джолі доповнила образ класичними чорними туфлями на шпильках, стриманим вечірнім макіяжем і об’ємною зачіскою з м’якими хвилями. Модні оглядачі відзначили, що стиль Джолі поєднав елегантність, сміливість і витончену драматургію.

Фільм "Кутюр", у якому Джолі зіграла головну роль, розповідає історію жінки, яка приїжджає до Парижа для роботи над модним проєктом, але несподівано дізнається про серйозний діагноз — рак молочної залози. За словами акторки, ця стрічка має для неї глибоко особисте значення.

Джолі зізналася, що її привабила не лише драматична складова сюжету, а й "світлий погляд на життя", який пропонує фільм. Вона наголосила, що історія не зводиться до хвороби, а говорить про гідність, вибір і здатність жити далі. Акторка також провела паралелі з досвідом своєї матері Маршелін Бертран, яка померла від онкологічного захворювання у 2007 році. Крім того, сама Джолі через ризик раку молочної залози видалили груди хірургічним шляхом, а потім зробили реконструктивну операцію.

Прем’єра фільму "Кутюр" у Франції запланована на лютий 2026 року.

