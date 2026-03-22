Оголена українська модель з’явилася на обкладинці свіжого випуску ELLE (ФОТО)

Українська супермодель Алла Костромічова стала обличчям квітневого номера чеської версії журналу ELLE. Фотосесія одразу привернула увагу модної індустрії, адже модель постала на обкладинці у сміливому художньому образі у стилі "ню".

Алла Костромічова. Фото: instagram.com/alla

На фотографії Костромічова позує на світлому нейтральному тлі без одягу та прикрас. Її образ доповнюють лише туфлі з рожевими квітами та об’ємна квіткова сумка, яка частково прикриває силует.

Квітневий номер журналу присвячений темі жіночої сили та ролі спільнот у сучасному суспільстві. У матеріалах видання йдеться про різні формати жіночих ком’юніті та ініціатив, які допомагають створювати підтримку, розвивати співпрацю та формувати нові соціальні зв’язки.

Алла Костромічова з’явилася на відвертій обкладинці ELLE

39-річна Алла Костромічова вважається однією з найуспішніших українських моделей на міжнародній арені. За роки кар’єри вона співпрацювала з провідними модними брендами, зокрема Givenchy, Hermès, Louis Vuitton, Christian Dior та Calvin Klein.

Крім модельної кар’єри, Костромічова активно розвиває власний бізнес. Вона заснувала агентство Kostromichova Mother Agency, яке займається пошуком та просуванням нових талантів у модельній індустрії. Також модель відома як ведуча та суддя популярних телепроєктів "Супермодель по-українськи" і "Топ-модель по-українськи".

Нині Костромічова живе з родиною у Пуерто-Ріко, продовжує брати участь у світових тижнях моди та залишається однією з найвпливовіших українських моделей у глобальній індустрії.

