Главная Новости Звезды персона Актриса из "Сватов" сделала интимное признание об умершем кремлевском пропагандисте
commentss НОВОСТИ Все новости

Актриса из "Сватов" сделала интимное признание об умершем кремлевском пропагандисте

Снимавшаяся в Украине Олеся Железняк выразила правду о путинисте Кеосаяне.

30 сентября 2025, 23:59
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Актриса-путенистка Олеся Железняк, которая в свое время снималась в украинском сериале "Сваты", а впоследствии начала восхвалять диктатора Путина и его войну против Украины, поделилась откровенными признаниями о своих отношениях с российским пропагандистом и режиссером Тиграном Кеосаяном.

Актриса из "Сватов" сделала интимное признание об умершем кремлевском пропагандисте

Олеся Железняк (фото из открытых источников)

пропагандиста Тиграна Кеосаяна — мужа Маргариты Симоньян, прославившегося своей преданностью кремлевским властям и враждебным отношением к Украине. Прощальная церемония прошла в армянской церкви, где собрались многочисленные представители русской элиты.

По информации российских СМИ, Маргарита Симоньян находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и рыдала вслух. Она несколько раз пыталась подойти к гробу мужчины, однако присутствующим приходилось его сдерживать и успокаивать. После завершения отпевания к Симоньяну подошел священник, и она расплакалась у него на плече. По словам очевидцев, пропагандистка настолько ослабла, что передвигаться ей помогали несколько мужчин.



