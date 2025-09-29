logo_ukra

Падала та кричала біля труни: смертельно хвора Симоньян втратила розум на похоронах чоловіка (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Падала та кричала біля труни: смертельно хвора Симоньян втратила розум на похоронах чоловіка (ФОТО)

Пропагандистка Симоньян лила сльози на похороні Тиграна Кеосаяна

29 вересня 2025, 23:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 28 вересня у столиці Росії відбулося відспівування пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти.

Падала та кричала біля труни: смертельно хвора Симоньян втратила розум на похоронах чоловіка (ФОТО)

Маргарита Симоньян на похороні чоловіка Кеосаяна (фото з відкритих джерел)

Падала та кричала біля труни: смертельно хвора Симоньян втратила розум на похоронах чоловіка (ФОТО) - фото 2

За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос. Вона кілька разів намагалася підійти до труни чоловіка, однак присутнім доводилося її стримувати й заспокоювати. Після завершення відспівування до Симоньян підійшов священник, і вона розплакалася у нього на плечі. За словами очевидців, пропагандистка настільки ослабла, що пересуватися їй допомагали кілька чоловіків.

Падала та кричала біля труни: смертельно хвора Симоньян втратила розум на похоронах чоловіка (ФОТО) - фото 3

На церемонію прощання з Кеосаяном прибули Філіп Кіркоров, Федір Добронравов, Лоліта, Лариса Доліна, Тіна Канделакі, Костянтин Ернст, Марія Захарова, Володимир Машков, Микола Цискаридзе та Володимир Мединський. Окремий вінок надіслав також Володимир Путін.

Тигран Кеосаян помер у ніч на 26 вересня. Він мав серйозні проблеми з серцем, зокрема переніс два інфаркти — у 2008 та 2010 роках. Наприкінці грудня 2024 року його було госпіталізовано у відділення інтенсивної терапії однієї з московських кардіологічних клінік, де він пережив клінічну смерть.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що як пропагандистка Симоньян зруйнувала сім'ю одруженого Кеосаяна 26 вересня стало відомо про смерть чоловіка одіозної російської пропагандистки Маргарити Симоньян – режисера Тиграна Кеосаяна. Про трагедію сама Симоньян написала у своїх соціальних мережах, подякувала всім за співчуття та попросила не турбувати її сім’ю дзвінками.  

Зі своєю першою дружиною, акторкою Альоною Хмельницькою, Кеосаян познайомився в театрі "Ленком". Він часто приходив туди, а зустріч відбулася випадково – на автозаправці. За словами режисера, він одразу звернув увагу на красу Хмельницької. Йому була потрібна акторка для рекламного проєкту, тому він підійшов, щоб познайомитися та обмінятися телефонами.

 



