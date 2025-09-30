logo_ukra

Актриса із "Сватів" зробила інтимне зізнання про померлого кремлівського пропагандиста
НОВИНИ

Актриса із "Сватів" зробила інтимне зізнання про померлого кремлівського пропагандиста

Олеся Железняк, яка знімалася в Україні, висловила правду про путініста Кеосаяна.

30 вересня 2025, 23:59
avatar

Лиля Воробьева

 Актриса-путіністка Олеся Железняк, яка свого часу знімалася в українському серіалі "Свати", а згодом почала вихваляти диктатора Путіна та його війну проти України, поділилася відвертими зізнаннями про свої стосунки з російським пропагандистом і режисером Тиграном Кеосаяном.

Актриса із "Сватів" зробила інтимне зізнання про померлого кремлівського пропагандиста

Олеся Железняк (фото з відкритих джерел)

пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти.

 За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос. Вона кілька разів намагалася підійти до труни чоловіка, однак присутнім доводилося її стримувати й заспокоювати. Після завершення відспівування до Симоньян підійшов священник, і вона розплакалася у нього на плечі. За словами очевидців, пропагандистка настільки ослабла, що пересуватися їй допомагали кілька чоловіків.
 



