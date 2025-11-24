Российская актриса Нонна Гришаева, у которой есть украинское происхождение, но открыто поддерживает вооруженную агрессию РФ против своей родины, сделала очередное скандальное заявление.

Нонна Гришаева (фото из открытых источников)

В интервью российским пропагандистским медиа Гришаева заявила, что россияне и украинцы якобы являются "родными братьями", а в течение 30 лет украинцев "настраивали против всего российского".

"Я родилась в Советском Союзе и в российском городе Одесса. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноязычные люди, их отвезли в Одессу. Их никогда не было. Это страшно", — сказала актриса.

Она также рассказала, что ее мама позвонила из Одессы и пожаловалась, что ее якобы заставляют преподавать английский на украинском. После этого, по словам Гришаевой, она перевезла мать в Москву.

Напомним, в 2017 году Нонну Гришаеву внесли в базу "Миротворец" за пропаганду войны, поддержку российской агрессии и распространение кремлевских нарративов. В 2022 году она публично поддержала полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре. Звездная исполнительница Нонна Гришаева родом из Одессы. Так же первые шаги на сцене Гришаева начала в Украине — в пять лет уже впервые снялась кино, а в 10 лет дебютировала на сцене театра. Окончив школу, стала студенткой Щукинского училища в Москве, но по настоянию мамы Нонна вернулась в Одессу. Еще будучи студенткой-третьекурсницей, Гришаева нашла для себя первую работу и начала развиваться как актриса.

Но потом она сделала свой выбор, переехала в РФ. Это произошло в то время как распался Советский Союз. Гришаева была диджеем на радиостанции "Серебряный дождь", получила роли в сериалах "Любая, дети и завод", "Кто в доме хозяин", "Ландыш серебристый", даже пыталась добыть в борьбе главную роль в сериал "Моя прекрасная няня", однако здесь ей не повезло.