Акторка з України зробила божевільну заяву про "завезених українців" в Одесу

Російська акторка Нонна Гришаєва, яка має українське походження, але відкрито підтримує збройну агресію РФ проти своєї батьківщини, зробила чергову скандальну заяву.

Нонна Гришаєва (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю російським пропагандистським медіа Гришаєва заявила, що росіяни та українці нібито є "рідними братами", а протягом 30 років українців "налаштовували проти всього російського".

"Я народилася в Радянському Союзі і в російському місті Одеса. В Одесі ніколи не говорили українською мовою. Ніколи. Те, що з'явилися україномовні люди, їх завезли в Одесу. Їх ніколи не було. Це страшно", — сказала акторка.

Вона також розповіла, що її мама зателефонувала з Одеси та поскаржилася, що її нібито змушують викладати англійську мову українською. Після цього, за словами Гришаєвої, вона перевезла матір до Москви.

Нагадаємо, у 2017 році Нонну Гришаєву внесли до бази "Миротворець" за пропаганду війни, підтримку російської агресії та поширення кремлівських наративів. У 2022 році вона публічно підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома акторка з Одеси відмовилася від України заради посади в Московському театрі. Зіркова виконавиця Нонна Гришаєва родом з Одеси. Так само, перші кроки на сцені, Гришаєва почала в Україні — в п'ять років вже вперше знялась кіно, а в 10 років дебютувала на сцені театру. Закінчивши школу, стала студенткою Щукінського училища в Москві, але за наполяганням мами Нонна повернулась в Одесу. Ще бувши студенткою-третьокурсницею, Гришаєва знайшла для себе першу роботу і почала розвиватись, як актриса.

Але потім вона зробила свій вибір, переїхала мешкати до РФ. Це відбулось в той час, як розпався Радянський Союз. Гришаєва була діджеєм на радіостанції "Срібний дощ", отримала ролі в серіалах "Люба, діти і завод", "Хто в домі господар", "Конвалія срібляста", навіть пробувала вибороти головну роль в серіал "Моя прекрасна няня", проте тут їй не поталанило.