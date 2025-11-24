logo_ukra

Акторка з України зробила божевільну заяву про "завезених українців" в Одесу
Акторка з України зробила божевільну заяву про "завезених українців" в Одесу

Нонна Гришаєва висловилася за методичкою Кремля про місто Одесу

24 листопада 2025, 22:47
Автор:
Лиля Воробьева

 Російська акторка Нонна Гришаєва, яка має українське походження, але відкрито підтримує збройну агресію РФ проти своєї батьківщини, зробила чергову скандальну заяву.

Нонна Гришаєва (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю російським пропагандистським медіа Гришаєва заявила, що росіяни та українці нібито є "рідними братами", а протягом 30 років українців "налаштовували проти всього російського".

"Я народилася в Радянському Союзі і в російському місті Одеса. В Одесі ніколи не говорили українською мовою. Ніколи. Те, що з'явилися україномовні люди, їх завезли в Одесу. Їх ніколи не було. Це страшно", — сказала акторка.

Вона також розповіла, що її мама зателефонувала з Одеси та поскаржилася, що її нібито змушують викладати англійську мову українською. Після цього, за словами Гришаєвої, вона перевезла матір до Москви.

Нагадаємо, у 2017 році Нонну Гришаєву внесли до бази "Миротворець" за пропаганду війни, підтримку російської агресії та поширення кремлівських наративів. У 2022 році вона публічно підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома акторка з Одеси відмовилася від України заради посади в Московському театрі. Зіркова виконавиця Нонна Гришаєва  родом з Одеси. Так само, перші кроки на сцені,  Гришаєва  почала в  Україні — в п'ять років вже вперше знялась  кіно, а в 10 років дебютувала  на  сцені театру. Закінчивши школу,  стала студенткою Щукінського училища в Москві, але за наполяганням мами Нонна повернулась в  Одесу. Ще бувши студенткою-третьокурсницею, Гришаєва знайшла для себе  першу роботу і почала розвиватись,  як актриса.

 Але потім вона зробила свій вибір, переїхала мешкати до РФ. Це відбулось в той час, як розпався  Радянський Союз. Гришаєва  була діджеєм на радіостанції "Срібний дощ", отримала ролі  в серіалах "Люба, діти і завод", "Хто в домі господар", "Конвалія срібляста", навіть пробувала вибороти  головну роль  в серіал "Моя прекрасна няня", проте тут їй не поталанило. 
 



