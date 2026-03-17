Актриса Лиза Ринна шокировала платьем только из волос на афтепате "Оскара" (ФОТО)

Американская актриса и телевизионная звезда Лиза Ринна привлекла внимание на благотворительной вечеринке после церемонии "Оскара", традиционно проводимой Элтоном Джоном. Знаменитость появилась на мероприятии в необычном платье, полностью созданном из прядей искусственных волос.

Платье из волос Лизы Ринны.

Эффектный наряд для Лизы Ринны разработал британский дизайнер Кристиан Коуэн. Вместо обычной ткани он использовал большое количество глянцевых прядей для наращивания волос, сформировавших полноценное платье. По словам дизайнеров, общий вес необычного образа составлял примерно пять килограммов.

Лиза Ринна.

Над созданием платья из волос работала команда из 16 специалистов. На изготовление платья ушло более 150 часов. При работе использовали средства для укладки волос, которые помогли придать материалу форму и характерный блеск.

Платье из волос Лизы Ринны.

Коуэн объяснил, что целью проекта было переосмысление роли волос в мире моды.

"С помощью этого проекта я хотел глубже погрузить волосы в мир моды. Вместо того, чтобы волосы просто завершали образ, они становятся им", — пояснил Коуэн.

Дизайнер также подчеркнул, что текстура волос имеет уникальную динамику и их можно заплетать, накручивать или приглаживать, почти так же, как работают с тканью.

Платье с волосами.

Необычные образы давно стали частью культуры вечеринок после "Оскара". Например, в прошлом году актриса Джулия Фокс появилась на мероприятии в образе, вдохновленном картиной Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", где ключевым элементом также были волосы, прикрывавшие пикантные места на теле звезды.

