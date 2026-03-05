Нові фото Меган Фокс у стрінгах викликали хвилю чуток про пластику

Голлівудська акторка Меган Фокс після тривалої паузи знову активізувалася в Instagram і одразу привернула увагу шанувальників. 39-річна зірка опублікувала серію відвертих світлин у чорному вбранні. Фото швидко розлетілися мережею та спровокували дискусію про можливі косметичні втручання.

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс виклала серію фотографій в Instagram у вкороченій футболці, чорних колготках до стегон, а також у чорних стрінгах та туфлях на високих підборах.

Через ракурс фото та сідниці зірки користувачі мережі припустили, що акторка могла вдатися до процедури BBL – це популярна косметична операція з моделювання форм, яка поєднує ліпосакцію та ліпофілінг.

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Попри велику кількість позитивних коментарів, також були й критичні, зокрема: "Звідки у тебе така п'ята точка?"; "Штучна попа у Меган була питанням часу"; "Вона ще довго трималася"; "Тебе стільки часу не було онлайн, тому що ти відходила після операції?"; "Це не Меган. Це клон"; "Згенеровано штучним інтелектом?".

Сама Меган Фокс раніше відкрито говорила про окремі пластичні операції та косметичні процедури. Акторка підтверджувала мамопластику, ринопластику та використання ін’єкційних процедур, зокрема філерів та ботоксу. Водночас Меган також неодноразово підкреслювала, що її зовнішність, це також результат макіяжу, освітлення та генетики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що акторка Меган Фокс образила українок.

Також "Коментарі" писали, що Меган Фокс виставила оголене фото.