Як змінилася "Міс Україна-1995": її просто не впізнати (ФОТО)

У 1990-х роках ім’я Влади Литовченко було добре відоме у світі моди. Вона прикрашала обкладинки глянцевих журналів, працювала з відомими брендами та здобула титул "Міс Україна-1995". Сьогодні ж її життя пов’язане не з подіумом, а з культурою, наукою та громадською діяльністю.

Влада Литовченко. Фото з відкритих джерел

Майбутня переможниця конкурсу краси Влада Литовченко народилася у Броварах на Київщині. Спершу вона планувала музичну кар’єру та навчалася у Київському музичному училищі імені Глієра, а згодом в Одеській консерваторії. Пізніше Литовченко також закінчила Дипломатичну академію МЗС України та захистила кандидатську дисертацію з історичних наук.

У модельний бізнес вона потрапила випадково. Влада Литовченко за порадою подруги звернулася до модельного агентства. У 1994 році Литовченко перемогла на конкурсі краси "Міс Київ", а вже через рік стала володаркою корони "Міс Україна". Нещодавно Литовченко поділилася архівними фотографіями з часів модельної кар’єри, нагадавши, як виглядала одна з найвідоміших українських моделей 1990-х.

Влада Литовченко на конкурсі краси "Міс Київ"





Влада Литовченко у 90-х роках

Влада Литовченко. Архівне фото

Упродовж кар’єри фотографії Влади Литовченко з’являлися більш ніж на 120 обкладинках журналів, а сама модель брала участь у рекламних кампаніях і музичних кліпах.

Влада Литовченко в наш час

Останніми роками Литовченко активно працює у сфері культури. У 2016 році вона очолила Вишгородський історико-культурний заповідник, а нині є експерткою з питань культурної спадщини та членкинею експертної ради Українського культурного фонду.

Попри зміну професійного шляху, колишня модель зберігає активний спосіб життя. Вона здійснила понад 50 стрибків з парашутом і навчилася керувати вертольотом. Цікаво, що автомобілем Литовченко не керує через проблеми з зором.

