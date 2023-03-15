logo

BTC/USD

24474.85

ETH/USD

1658.09

LTC/USD

76.44

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Актриса родом из Украины променяла свою родину на комфортную жизнь в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Актриса родом из Украины променяла свою родину на комфортную жизнь в Москве

Ольгу Ломоносову многие знают из сериала о Пушкареве

сегодня, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

44-летняя киноактриса Ольга Ломоносова уже не первый год играет роли в сериалах и кино. Имея огромный список своего участия в кинофильмах, зрителям она больше всего помнится, сыграв в сериале "Не родись красивой", где она исполнила роль жены главного героя – Киры Воропаевой. Об этом пишет "УНИАН".

Актриса родом из Украины променяла свою родину на комфортную жизнь в Москве

Ольга Ломоносова (фото из открытых источников)

Эта актриса живет в РФ и снимается в российской киноиндустрии,  и не все зрители интересуются ее биографическими данными. Однако Ольга Ломоносова родом из Украины. Она родилась и училась в Донецке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


При этом киноактриса, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Не родись красивой", продолжает свою любимую художественную деятельность. Больше всего проекты с ее участием реализуются в российской столице.

Также Ломоносова исполняет драматические роли, еще совсем недавно она сменила свое собственное амплуа и снялась в хорроре.

В социальных сетях она часто обнародует фотографии, сделанные за кулисами или во время съемок.

При этом бывшая украинка не только занята на съемочной площадке, она играет роли в московских театрах. Ольга Ломоносова теперь работает в проектах театра на Малой Бронной, а еще наладила успешное сотрудничество с театром сатиры, куда ее приглашают играть роли.

К слову, через несколько дней после начала полномасштабной спецоперации РФ Ломоносова написала на собственной странице в Instagram следующее сообщение: "Время сейчас, мягко говоря, непростое... Особенно важно оставаться на связи, заботиться о других, делиться теплом и любовью поддерживать друг друга, помогать, обнимать, выручать".

Дальше она отвлеклась на рекламную деятельность. И ни слова не обмолвилась, что Россия обстреливает мирные украинские города, что от этого страдают обычные украинцы.

Украинские поклонники время от времени спрашивают Ломоносову о том, почему она игнорирует военное вторжение и сколько стоит предательство своей родины. Подобные вопросы исполнительница игнорирует, но не удаляет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у дома актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/movchit-i-veselitsya-na-shcho-zirka-ne-rodis-vrodlivoyu-rodom-z-ukrajini-prominyala-svoyu-batkivshchinu-12180186.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!