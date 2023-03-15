Актриса родом из Украины променяла свою родину на комфортную жизнь в Москве

44-летняя киноактриса Ольга Ломоносова уже не первый год играет роли в сериалах и кино. Имея огромный список своего участия в кинофильмах, зрителям она больше всего помнится, сыграв в сериале "Не родись красивой", где она исполнила роль жены главного героя – Киры Воропаевой. Об этом пишет "УНИАН".

Ольга Ломоносова (фото из открытых источников)

Эта актриса живет в РФ и снимается в российской киноиндустрии, и не все зрители интересуются ее биографическими данными. Однако Ольга Ломоносова родом из Украины. Она родилась и училась в Донецке.

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При этом киноактриса, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Не родись красивой", продолжает свою любимую художественную деятельность. Больше всего проекты с ее участием реализуются в российской столице.

Также Ломоносова исполняет драматические роли, еще совсем недавно она сменила свое собственное амплуа и снялась в хорроре.

В социальных сетях она часто обнародует фотографии, сделанные за кулисами или во время съемок.

При этом бывшая украинка не только занята на съемочной площадке, она играет роли в московских театрах. Ольга Ломоносова теперь работает в проектах театра на Малой Бронной, а еще наладила успешное сотрудничество с театром сатиры, куда ее приглашают играть роли.

К слову, через несколько дней после начала полномасштабной спецоперации РФ Ломоносова написала на собственной странице в Instagram следующее сообщение: "Время сейчас, мягко говоря, непростое... Особенно важно оставаться на связи, заботиться о других, делиться теплом и любовью поддерживать друг друга, помогать, обнимать, выручать".

Дальше она отвлеклась на рекламную деятельность. И ни слова не обмолвилась, что Россия обстреливает мирные украинские города, что от этого страдают обычные украинцы.

Украинские поклонники время от времени спрашивают Ломоносову о том, почему она игнорирует военное вторжение и сколько стоит предательство своей родины. Подобные вопросы исполнительница игнорирует, но не удаляет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у дома актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре.