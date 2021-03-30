logo
Русский Українська

BTC/USD

59020.00

ETH/USD

1840.48

LTC/USD

197.67

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Актрисе Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
commentss НОВОСТИ Все новости

Актрисе Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия

Шэрон Стоун рассказала о своей операции

сегодня, 19:35
Автор:

Светлана Шкурупий

63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун продолжает удивлять откровенными историями о своей жизни. В своей книге "The Beauty of Living Twice" она рассказала, как пластический хирург увеличил ей грудь без ее согласия.

Актрисе Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия

Шэрон Стоун (фото из открытых источников)

Звезда фильма "Основной инстинкт" вспомнила о том, как 20 лет назад перенесла операцию по удалению доброкачественных опухолей, которые, по ее словам, были огромные, больше, чем одна ее грудь. Затем Шэрон пережила еще одну операцию по реконструкции своих молочных желез.

Актриса рассказала, что, когда проснулась от наркоза, то обнаружила, что пластический хирург поставил ей большие грудные импланты, увеличив ее грудь минимум на размер. Он аргументировал это тем, что такая грудь будет больше соответствовать размеру ее бедер и ей так будет намного лучше. Как знаменитость решила проблему с чрезмерной самостоятельностью врача — неизвестно. 

Также в своих мемуарах актриса написала о провалах в карьере, проблемах со здоровьем и несправедливом отношении к ней коллег-мужчин.

Напомним, голливудская знаменитость Шэрон Стоун в своей книге призналась, что в детстве она и ее сестра были подвержены сексуальному насилию со стороны родного дедушки. Актриса отметила, что плохо помнит эти трагические события, потому что считает, что насилие над ней началось в очень-очень раннем возрасте.

Также издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильмов "Основной инстинкт" и "Дьяволицы" Шэрон Стоун рассказала, как однажды попала в больницу от удара молнии. Актриса получила электрический разряд через воду. Он был настолько сильным, что она отлетела и ударилась о холодильник, в результате чего потеряла сознание.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/health/sharon-stone-says-surgeon-gave-her-larger-breasts-without-consent/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ