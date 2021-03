Актрисе Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия

63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун продолжает удивлять откровенными историями о своей жизни. В своей книге "The Beauty of Living Twice" она рассказала, как пластический хирург увеличил ей грудь без ее согласия.

Шэрон Стоун (фото из открытых источников)

Звезда фильма "Основной инстинкт" вспомнила о том, как 20 лет назад перенесла операцию по удалению доброкачественных опухолей, которые, по ее словам, были огромные, больше, чем одна ее грудь. Затем Шэрон пережила еще одну операцию по реконструкции своих молочных желез.

Актриса рассказала, что, когда проснулась от наркоза, то обнаружила, что пластический хирург поставил ей большие грудные импланты, увеличив ее грудь минимум на размер. Он аргументировал это тем, что такая грудь будет больше соответствовать размеру ее бедер и ей так будет намного лучше. Как знаменитость решила проблему с чрезмерной самостоятельностью врача — неизвестно.

Также в своих мемуарах актриса написала о провалах в карьере, проблемах со здоровьем и несправедливом отношении к ней коллег-мужчин.

Напомним, голливудская знаменитость Шэрон Стоун в своей книге призналась, что в детстве она и ее сестра были подвержены сексуальному насилию со стороны родного дедушки. Актриса отметила, что плохо помнит эти трагические события, потому что считает, что насилие над ней началось в очень-очень раннем возрасте.

Также издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильмов "Основной инстинкт" и "Дьяволицы" Шэрон Стоун рассказала, как однажды попала в больницу от удара молнии. Актриса получила электрический разряд через воду. Он был настолько сильным, что она отлетела и ударилась о холодильник, в результате чего потеряла сознание.

