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Шэрон Стоун заявила, что ее с сестрой насиловал родной дедушка

Шэрон Стоун поделилась своими переживаниями

сегодня, 21:55
Автор:

Светлана Шкурупий

62-летняя известная актриса, звезда фильмов "Основной инстинкт" и "Щепка" Шэрон Стоун готовит к запуску свою автобиографическую книгу "The Beauty of Living Twice", в которой рассказала историю своей жизни. В мемуарах звезда заявила, что она и ее сестра Келли подверглись сексуальному насилию со стороны родного дедушки.

Шэрон Стоун заявила, что ее с сестрой насиловал родной дедушка

Шэрон Стоун / www.gettyimages.in

В интервью изданию The New Yorker актриса рассказала, что не совсем хорошо помнит эти трагические события, но у нее осталось несколько воспоминаний, которые удалось восстановить благодаря работе с психотерапевтом. Шерон сказала, что помнит платье девочки, над которой было совершенно насилие, она носила его в 5-летнем возрасте. 

"Для меня это был большой спусковой крючок, когда я увидела, как надругались над ребенком в моем платье. Не знаю — себя ли я видела в тот момент, или это была моя сестра? Я пришла к выводу, что насилие надо мной началось в очень-очень раннем возрасте", — отметила Шэрон.

Также знаменитость призналась, что они с сестрой эту тему не подымали и ничего не рассказывали друг другу, потому что дедушка им угрожал. 

И лишь спустя многие годы актриса вместе с сестрой решила рассказать эту историю, но их мама поначалу была категорически против этого. Но Келли удалось ее переубедить. Когда звезда "Основного инстинкта" закончила книгу, она первым делом прочла ее матери, потом они долго говорили и звезде пришлось переписать часть книги. Тогда она решила посвятить ее своей маме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 28-летняя американская звезда Деми Ловато призналась, что была дважды изнасилована.


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Источник: https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/the-secret-life-of-sharon-stone
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