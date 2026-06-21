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Александр Пономарев впервые показал свою новую девушку: как выглядит (ФОТО)

Александр Пономарев впервые явился со своей девушкой.

21 июня 2026, 09:25
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Автор:
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Slava Kot

Александр Пономарев впервые публично появился рядом с женщиной, которую в СМИ называют новой девушкой артиста. Об этом стало известно после того, как украинский певец приветствовал телеведущего Дмитрия Комарова с днем рождения.

Александр Пономарев впервые показал свою новую девушку: как выглядит (ФОТО)

Александр Пономарев. Фото из открытых источников

Александр Пономарев поделился общим фото со своей девушкой в Instagram в компании других знаменитостей.

"Приветствую тебя, друг! Дмитрий Комаров, с днем рождения! Здоровье тебе и твоим близким! И пусть твоя неуемная энергия никогда не утихает. С уважением!", — заявил певец в сообщении.

На фото, опубликованном певцом, изображены Дмитрий Комаров, артист Дидзе и сам Пономарев. Однако внимание подписчиков привлек еще один человек рядом с музыкантом. Это светловолосая женщина, которая, по данным СМИ, является его концертным директором Софией. Именно ее уже долгое время называют вероятной новой партнершей артиста. По информации из окружения исполнителя, пара находится в отношениях и может жить вместе в Киеве.

Александр Пономарев впервые показал свою новую девушку: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Александр Пономарев с девушкой. Фото: Instagram

Ранее сам Пономарев признавался, что находится в отношениях, однако не раскрывает личность любимой. В шоу-бизнесовых кругах неоднократно предполагали, что речь идет именно о Софии, которая младше певца на 17 лет. Официального подтверждения пара не дает.

Александр Пономарев дважды был женат. В первом браке с продюсером Еленой Мозговой родилась дочь Евгения, также он воспитывал ее старшую дочь Зою. Второй брак с Викторией Мартынюк подарил ему сына Александра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о любовнице Ван Дамма из Украины, отметившей 40-летие в компании актера.



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