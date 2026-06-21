Олександр Пономарьов уперше показав свою нову дівчину: як виглядає (ФОТО)

Олександр Пономарьов вперше публічно з’явився поруч з жінкою, яку в медіа називають новою дівчиною артиста. Про це стало відомо після того, як український співак привітав телеведучого Дмитра Комарова з днем народження.

Олександр Пономарьов. Фото з відкритих джерел

Олександр Пономарьов поділився спільним фото зі своєю дівчиною в Instagram в компанії інших знаменитостей.

"Вітаю тебе, друже! Дмитро Комаров, з днем народження! Здоров’я тобі і твоїм близьким! І нехай твоя невгамовна енергія ніколи не вщухає. З повагою!", — заявив співак в дописі.

На фото, опублікованому співаком, зображені Дмитро Комаров, артист Дзідзьо та сам Пономарьов. Однак увагу підписників привернула ще одна людина поруч із музикантом. Це світловолоса жінка, яка за даними ЗМІ, є його концертною директоркою Софією. Саме її вже тривалий час називають імовірною новою партнеркою артиста. За інформацією з оточення виконавця, пара перебуває у стосунках і може жити разом у Києві.

Олександр Пономарьов з дівчиною. Фото: Instagram

Раніше сам Пономарьов зізнавався, що перебуває у стосунках, однак не розкриває особу коханої. У шоу-бізнесових колах неодноразово припускали, що йдеться саме про Софію, яка молодша за співака на 17 років. Офіційного підтвердження пара не надає.

Олександр Пономарьов двічі був одружений. У першому шлюбі з продюсеркою Оленою Мозговою народилася донька Євгенія, також він виховував її старшу доньку Зою. Другий шлюб із Вікторією Мартинюк подарував йому сина Олександра.

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