Олександр Пономарьов уперше показав свою нову дівчину: як виглядає (ФОТО)

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Slava Kot
Олександр Пономарьов вперше публічно з’явився поруч з жінкою, яку в медіа називають новою дівчиною артиста. Про це стало відомо після того, як український співак привітав телеведучого Дмитра Комарова з днем народження.
Олександр Пономарьов. Фото з відкритих джерел
Олександр Пономарьов поділився спільним фото зі своєю дівчиною в Instagram в компанії інших знаменитостей.
На фото, опублікованому співаком, зображені Дмитро Комаров, артист Дзідзьо та сам Пономарьов. Однак увагу підписників привернула ще одна людина поруч із музикантом. Це світловолоса жінка, яка за даними ЗМІ, є його концертною директоркою Софією. Саме її вже тривалий час називають імовірною новою партнеркою артиста. За інформацією з оточення виконавця, пара перебуває у стосунках і може жити разом у Києві.
Олександр Пономарьов з дівчиною. Фото: Instagram
Раніше сам Пономарьов зізнавався, що перебуває у стосунках, однак не розкриває особу коханої. У шоу-бізнесових колах неодноразово припускали, що йдеться саме про Софію, яка молодша за співака на 17 років. Офіційного підтвердження пара не надає.
Олександр Пономарьов двічі був одружений. У першому шлюбі з продюсеркою Оленою Мозговою народилася донька Євгенія, також він виховував її старшу доньку Зою. Другий шлюб із Вікторією Мартинюк подарував йому сина Олександра.