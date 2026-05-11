Коханка Ван Дамма з України відзначила 40-річчя в компанії актора (ФОТО)

Дівчина Жан-Клода Ван Дамма українська модель Альона Каверіна, показала кадри святкування свого 40-річчя. Ювілей відбувся у Гонконгу в компанії найближчих друзів та самого голлівудського актора.

Фотографіями зі святкування Альона Каверіна поділилася у соцмережах. На оприлюднених кадрах модель позує у мінісукні, демонструє розкішний декор вечора та дорогі подарунки. Окрему увагу привернули спільні фото з Жан-Клодом Ван Даммом, який супроводжував українку під час святкування.

"Birthday Girl. Вчора був найкрутіший вечір", — коротко підписала фото Каверіна.

За даними медіа, Альона Каверіна родом із Кривого Рогу. З бельгійським актором вона познайомилася у 2009 році під час відпочинку в Таїланді. Відтоді пару неодноразово помічали разом на публічних заходах, хоча офіційно свої стосунки вони тривалий час не коментували.

Наразі 64-річний Жан-Клод Ван Дамм живе переважно в Таїланді. Актор має довгу історію особистого життя, адже був одружений п’ять разів з чотирма жінками. Його нинішньою офіційною дружиною залишається Гледіс Португез, з якою він повторно одружився у 1999 році після кількох років розриву.

У різні роки ім’я Ван Дамма також пов’язували з романами з відомими жінками, зокрема зі співачкою Кайлі Міноуг.

