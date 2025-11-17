Александр Усик удивил новым образом: боксер сменил прическу (ФОТО)

Украинский боксер Александр Усик удивил своих поклонников благодаря неожиданной смене имиджа. Боксер вместе с супругой Екатериной снялся в стильной фотосессии. Новые фотографии появились на странице Екатерины Усик в Instagram и быстро собрали благосклонные реакции.

Александр и Екатерина Усик: Фото: Instagram

На фото супруги предстают в изысканных черных костюмах, подчеркивающих их утонченность и гармоничность как пары. Жена боксера выбрала элегантные локоны и легкий макияж, а сам Усик продемонстрировал новую прическу, которая оказалась достаточно нетипичной для его предыдущих образов. Новый стиль он дополнил серьгой и массивным кольцом, что придало его виду большей выразительности.

Александр и Екатерина Усик. Фото: Instagram

На снимках супруги нежно улыбаются и обнимаются перед камерой. В комментариях поклонники активно делятся впечатлениями от фото семьи Усиков. На большинстве сообщений сердечки и смайлики с сердечками, а также слова: "какие вы красивы", "волшебные", "прекрасные".





Александр и Екатерина Усик. Фото: Instagram

Александр и Екатерина Усик. Фото: Instagram

Александр и Екатерина Усик вместе уже более двух десятилетий, а в браке они состоят 15 лет. Пара воспитывает четырех детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Екатерина регулярно делится семейными кадрами в соцсетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена Усика рассказала о его первом подарке за 5 гривен. По ее словам, тогда ей стало жаль Александра, потратившего свои последние деньги на подарок для нее.

Также "Комментарии" писали, что Екатерина Усик будет получать степень доктора философии. Защита состоится в том же университете, где критиковали диссертацию Александра Усика.