Александр Усик удивил новым образом: боксер сменил прическу (ФОТО)
НОВОСТИ

Александр Усик удивил новым образом: боксер сменил прическу (ФОТО)

Александр Усик удивил фанатов новой прической на совместной фотосессии с женой Екатериной.

17 ноября 2025, 21:25
Украинский боксер Александр Усик удивил своих поклонников благодаря неожиданной смене имиджа. Боксер вместе с супругой Екатериной снялся в стильной фотосессии. Новые фотографии появились на странице Екатерины Усик в Instagram и быстро собрали благосклонные реакции.

Александр Усик удивил новым образом: боксер сменил прическу (ФОТО)

Александр и Екатерина Усик: Фото: Instagram

На фото супруги предстают в изысканных черных костюмах, подчеркивающих их утонченность и гармоничность как пары. Жена боксера выбрала элегантные локоны и легкий макияж, а сам Усик продемонстрировал новую прическу, которая оказалась достаточно нетипичной для его предыдущих образов. Новый стиль он дополнил серьгой и массивным кольцом, что придало его виду большей выразительности.

Александр Усик удивил новым образом: боксер сменил прическу (ФОТО) - фото 2

Александр и Екатерина Усик. Фото: Instagram

На снимках супруги нежно улыбаются и обнимаются перед камерой. В комментариях поклонники активно делятся впечатлениями от фото семьи Усиков. На большинстве сообщений сердечки и смайлики с сердечками, а также слова: "какие вы красивы", "волшебные", "прекрасные".

Александр Усик удивил новым образом: боксер сменил прическу (ФОТО) - фото 2

Александр и Екатерина Усик. Фото: Instagram

Александр Усик удивил новым образом: боксер сменил прическу (ФОТО) - фото 2

Александр и Екатерина Усик. Фото: Instagram

Александр и Екатерина Усик вместе уже более двух десятилетий, а в браке они состоят 15 лет. Пара воспитывает четырех детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Екатерина регулярно делится семейными кадрами в соцсетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена Усика рассказала о его первом подарке за 5 гривен. По ее словам, тогда ей стало жаль Александра, потратившего свои последние деньги на подарок для нее.

Также "Комментарии" писали, что Екатерина Усик будет получать степень доктора философии. Защита состоится в том же университете, где критиковали диссертацию Александра Усика.



Источник: https://www.instagram.com/p/DRHMtYLiAyM
