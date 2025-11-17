logo_ukra

Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску (ФОТО)
Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску (ФОТО)

Олександр Усик здивував фанів новою зачіскою на спільній фотосесії з дружиною Катериною.

17 листопада 2025, 21:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Український боксер Олександр Усик здивував своїх прихильників завдяки несподіваній зміні іміджу. Боксер разом із дружиною Катериною знявся у стильній фотосесії. Нові фотографії з’явилися на сторінці Катерини Усик в Instagram і швидко зібрали прихильні реакції.

Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску (ФОТО)

Олександр і Катерина Усик: Фото: Instagram

На фото подружжя постає у вишуканих чорних костюмах, що підкреслюють їхню витонченість та гармонійність як пари. Дружина боксера обрала елегантні локони та легкий макіяж, а сам Усик продемонстрував нову зачіску, яка виявилася доволі нетиповою для його попередніх образів. Новий стиль він доповнив сережкою та масивною обручкою, що надало його вигляду більшої виразності.

Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску (ФОТО) - фото 2

Олександр і Катерина Усик. Фото: Instagram

На знімках подружжя ніжно усміхається та обіймається перед камерою. У коментарях шанувальники активно діляться враженнями від фото сім’ї Усиків. На більшості повідомлень сердечка та смайлики з сердечками, а також слова: "які ви гарні", "чарівні", "прекрасні".

Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску (ФОТО) - фото 2

Олександр і Катерина Усик. Фото: Instagram

Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску (ФОТО) - фото 2

Олександр і Катерина Усик. Фото: Instagram

Олександр і Катерина Усик разом вже понад два десятиліття, а у шлюбі вони перебувають 15 років. Пара виховує чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Катерина регулярно ділиться сімейними кадрами у соцмережах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дружина Усика розповіла про його перший подарунок за 5 гривень. За її словами, тоді їй стало шкода Олександра, який витратив свої останні гроші на подарунок для неї.

Також "Коментарі" писали, що Катерина Усик здобуватиме ступінь доктора філософії. Захист відбудеться у тому ж університеті, де критикували дисертацію Олександра Усика.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DRHMtYLiAyM
