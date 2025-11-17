Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску (ФОТО)

Український боксер Олександр Усик здивував своїх прихильників завдяки несподіваній зміні іміджу. Боксер разом із дружиною Катериною знявся у стильній фотосесії. Нові фотографії з’явилися на сторінці Катерини Усик в Instagram і швидко зібрали прихильні реакції.

Олександр і Катерина Усик: Фото: Instagram

На фото подружжя постає у вишуканих чорних костюмах, що підкреслюють їхню витонченість та гармонійність як пари. Дружина боксера обрала елегантні локони та легкий макіяж, а сам Усик продемонстрував нову зачіску, яка виявилася доволі нетиповою для його попередніх образів. Новий стиль він доповнив сережкою та масивною обручкою, що надало його вигляду більшої виразності.

Олександр і Катерина Усик. Фото: Instagram

На знімках подружжя ніжно усміхається та обіймається перед камерою. У коментарях шанувальники активно діляться враженнями від фото сім’ї Усиків. На більшості повідомлень сердечка та смайлики з сердечками, а також слова: "які ви гарні", "чарівні", "прекрасні".





Олександр і Катерина Усик. Фото: Instagram

Олександр і Катерина Усик. Фото: Instagram

Олександр і Катерина Усик разом вже понад два десятиліття, а у шлюбі вони перебувають 15 років. Пара виховує чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Катерина регулярно ділиться сімейними кадрами у соцмережах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дружина Усика розповіла про його перший подарунок за 5 гривень. За її словами, тоді їй стало шкода Олександра, який витратив свої останні гроші на подарунок для неї.

Також "Коментарі" писали, що Катерина Усик здобуватиме ступінь доктора філософії. Захист відбудеться у тому ж університеті, де критикували дисертацію Олександра Усика.