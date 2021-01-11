Алина Гросу нашла новую любовь: что известно о ее избраннике

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Любовь Блажко
Алина Гросу активно делится с поклонниками подробностями своей жизни, регулярно выкладывая фотографии в социальных сетях. Так, недавно она опубликовала снимок с российским актером Романом Полянским. Поклонники уверены в том, что между ними не только дружба, но и любовь, передает РБК.
Алина Гросу. Фото: rbc.ua
На новогодние праздники Алина отправилась отдыхать в Буковель. И вскоре знаменитость выложила в сеть совместное селфи с Романом, в котором подписчики певицы не сразу узнали известного актера.
Пара позирует на фоне заснеженного подъема, на снимке они выглядят счастливыми. Стоит добавить, что Роман снимался в клипах певицы, но фанаты уверены в том, что их связывает нечто большее, чем просто работа и дружеские отношения.
Тем не менее пока ни Алина, ни Роман никак не комментируют слухи о возможном романе. Известно, что они оба были в браке: Роман Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай, Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом.
В комментариях поклонники пишут, что вместе пара смотрится просто отлично, и что они очень подходят друг другу.
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