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Алина Гросу нашла новую любовь: что известно о ее избраннике

Личная жизнь Алины Гросу, похоже, налаживается

сегодня, 15:28
Автор:

Любовь Блажко

Алина Гросу активно делится с поклонниками подробностями своей жизни, регулярно выкладывая фотографии в социальных сетях. Так, недавно она опубликовала снимок с российским актером Романом Полянским. Поклонники уверены в том, что между ними не только дружба, но и любовь, передает РБК. 

Алина Гросу нашла новую любовь: что известно о ее избраннике

Алина Гросу. Фото: rbc.ua

На новогодние праздники Алина отправилась отдыхать в Буковель. И вскоре знаменитость выложила в сеть совместное селфи с Романом, в котором подписчики певицы не сразу узнали известного актера. 

Пара позирует на фоне заснеженного подъема, на снимке они выглядят счастливыми. Стоит добавить, что Роман снимался в клипах певицы, но фанаты уверены в том, что их связывает нечто большее, чем просто работа и дружеские отношения. 

Тем не менее пока ни Алина, ни Роман никак не комментируют слухи о возможном романе. Известно, что они оба были в браке: Роман Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай, Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом.

В комментариях поклонники пишут, что вместе пара смотрится просто отлично, и что они очень подходят друг другу.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Алина Гросу призналась, что ей не хватает бывшего мужа. Популярная исполнительница в интервью изданию "Телеграф" рассказала о тех подробностях своей жизни, о которых до сих пор говорить не решалась. Так, знаменитость впервые поделилась, что решение о разводе было поспешным. Гросу объяснила, что в их отношениях были разные периоды: они то сходились, то снова расставались. 
Она не стала скрывать, что ей до сих пор тяжело после развода с мужем. Алина признается, что не намерена обижаться на бывшего мужа или в чем-то его обвинять.


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Источник: https://lite.rbc.ua/rus/zvyozdy/novaya-lyubov-grosu-tayna-mishinoy-razvod-1610367414.html
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