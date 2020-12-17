"Он был для меня лучшим другом": Алина Гросу призналась, что ей не хватает бывшего мужа

Популярная исполнительница в интервью изданию "Телеграф" рассказала о тех подробностях своей жизни, о которых до сих пор говорить не решалась. Так, знаменитость впервые поделилась, что решение о разводе было поспешным. Гросу объяснила, что в их отношениях были разные периоды: они то сходились, то снова расставались.

Алина Гросу. Фото: lux.fm

"Мы расходились, потом мирились. Чтобы отношения становились более прочными, нужно их развивать, переходить на новый уровень. Свадьба была таким шагом, а дальше мы не справились.

Я потеряла не только мужа, но и товарища. Он был для меня лучшим другом, с которым я была собой. Этого мне не хватает. Сложно построить отношения на доверии, понимании и уважении. К слову, с мальчиками мне всегда было проще дружить, чем с девочками. С ними ничего не нужно делить", — сказала артистка.

Она не стала скрывать, что ей до сих пор тяжело после развода с мужем. Алина признается, что не намерена обижаться на бывшего мужа или в чем-то его обвинять. Просто так случилось, что они по-разному смотрели на жизнь. О том, есть ли у нее сейчас новый избранник, певица пока рассказывать не хочет. Пусть поклонники пока помучаются догадками, добавила она.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, разведенная Алина Гросу вдруг заговорила о втором браке. 25-летняя певица призналась, что ее сказочная жизнь с российским бизнесменом Александром Комковым не продлилась даже года. По инициативе молодого человека пара начала жить раздельно и потом, как оказалось, у Александра появилась другая женщина. Артистка призналась, что своего экс-мужа как возлюбленного отпустила давно, но ей сложно было забыть его как человека, с которым она была на связи практически 24 часа в сутки на протяжении пяти лет.

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