Алина Гросу рассказала о женщине, к которой ушел ее муж

На прошлой неделе популярная артистка Алина Гросу потрясла новостью о своем разводе с российским бизнесменом Александром Комковым. Пара прожила в браке полгода и разъехалась. В программе "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" певица раскрыла некоторые детали своей семейной жизни и причину развода с мужем.

Алина Гросу

Алина Гросу призналась, что в декабре 2019 года супруг неожиданно предложил ей разъехаться на месяц, чтобы попробовать "что-то новое". Он признался, что у него появилась другая женщина. Артистка рассказала, что женщина, с которой Александр хотел построить новые отношения, гораздо старше его и она знает ее. Впрочем, новая избранница спустя пару недель отвергла молодого человека, и он попробовал помириться с Алиной, но артистка категорически отказалась.

Певица призналась, что между ею и экс-супругом были "грязные" разговоры и во время одного из них Александр сказал, что каждая его новая девушка богаче предыдущей. В тот момент, для Гросу все прояснилось.

Знаменитость также рассказала, что родители просили ее не спешить выходить замуж за Александра и отец певицы "ставил год" на этот брак. Она до последнего боялась им сказать про развод, потому что в ее семье принято выходить замуж один раз и на всю жизнь. Впрочем, сказать пришлось, и родители поддержали артистку. Правда, о разводе Алина пока не сказала своей бабушке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, делала ли Алина Гросу пластические операции.

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