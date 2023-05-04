"Алку встречаем с сухарем": россияне налетели на Галкина за поездку с детьми в Париж

Известный юморист из РФ Максим Галкин , категорически не принимающий путинскую агрессию на украинской земле, вместе со своими детьми Елизаветой и Гарри побывал в Париже, в парке развлечений "Диснейленд". Знаменитость обнародовал фотографии с отдыха в социальных сетях .

Максим Галкин с детьми (фото из открытых источников)

Лишь малая часть пользователей радовалась вместе с юмористом и его детьми. Однако большинство подписчиков писали циничные комментарии и всячески издевались над звездной семьей. Некоторым сначала показалось, что у Лизы и Гарри грустный взгляд. Однако еще больше пользователей начали насмехаться над тем, что комик с детьми были в "Диснейленде" без мамы — жены Галкина, звезды советской эстрады и русской легенды Аллы Пугачевой, срочно вылетевшей в российскую столицу, чтобы провести в последний путь одного из старых друзей, российского модельера, недавно ушедшего из жизни, Валентина Юдашкина.

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"У детей грустные глаза. Дети должны общаться со сверстниками", "Потрепался, только зубы остались от прежней холеной жизни", "А где фото с Аллой?", "А чего жена не прилетела? Детей жаль — лишили Родины", "О , Галкин в Париже! А мы здесь Алку встречаем с сухарем и горчицей", — писали пользователи.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Звездная певица Алла Пугачева вернулась в РФ . Говорят, что ее муж Максим Галкин, которого в стране-агрессорке признали "иноагентом", с Аллой не приехал. Пропагандистские медиа РФ сообщают, что помощница Примадонны Елена Чупракова подтвердила это. Еще она рассказала, что ей известно о планах Пугачевой. Утверждают, что звезда прилетела в российскую столицу, чтобы присутствовать на похоронах своего давнего друга – российского кутюрье Валентина Юдашкина. Прощание с модельером пройдет в Москве 6 мая. Но помощница Примадонны не могла подтвердить это или опровергнуть.