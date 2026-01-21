logo

Главная Новости Звезды персона Алла Пугачева готовится к грандиозному возвращению на сцену
commentss НОВОСТИ Все новости

Алла Пугачева готовится к грандиозному возвращению на сцену

Алла Пугачева хочет снова выйти на сцену

21 января 2026, 22:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Алла Пугачева, после террористического вторжения РФ поддержавшая Украину, намерена снова вернуться к концертной деятельности. По информации российских СМИ, артистка планирует первые выступления уже летом.

Алла Пугачева готовится к грандиозному возвращению на сцену

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

До наступления лета Примадонна не собирается заниматься работой, ведь уделяет время семье. В то же время она планирует постепенно восстанавливать сценическую активность. Речь идет не о больших сольных концертах, а о возможных выступлениях на закрытых частных мероприятиях.

"До начала лета Алла Борисовна корпоративы не рассматривает — сосредоточена на себе и на семейных обязанностях. Однако неформально дала понять — стоит ждать крупнейший камбэк", — отмечают медиа.

Несмотря на ранее распространённые слухи, Пугачева не собирается возвращаться в Россию и не планирует выступать там с концертами. Певица готова работать исключительно с частными заказчиками в Европе.

К возможному возвращению на сцену артистка готовилась заранее. Находясь на Кипре, Пугачева активно занималась творчеством: работала над записью новых композиций и формировала концертную программу. В 2024 году она уже получала предложения по выступлениям и даже смогла достичь договоренностей с крупными заказчиками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева сделала новое заявление об эмиграции. Российская певица Алла Пугачева, после террористического нападения РФ поддерживающая Украину, презентовала новую песню под названием "Давай просто жить". Композиция вызвала противоречивую реакцию среди россиян, а резко высказался по ней в комментарии пропагандистским росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.

В новой песне Примадонна поделилась своими переживаниями, связанными с эмиграцией, и фактически дала понять, что не рассчитывает на возвращение в Россию. В то же время артистка говорит о поиске радости в повседневной жизни и призывает просто жить.

Такие слова из уст певицы возмутили часть российской аудитории, а некоторые увидели в них скрытый политический подтекст. Иосиф Пригожин эмоционально прокомментировал ситуацию в медиа, заявив, что Пугачева якобы ставит себя выше других.



Источник: https://t.me/mash/71253
